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Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

07.01.2020 15:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Православный мир встретил Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры и новое летоисчисление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это особенное время церковь призывает уделить внимание своей душе. Стремится дарить тепло и доброту, близким важно сказать самые сокровенные слова, идущие от сердца. По традиции в этот день верующие идут в храмы. Торжественные богослужения проходят по всей Беларуси.

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Так, 7 января Президент Беларуси посетил храм в честь иконы Божией Матери «Державная» на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря.

Александр Лукашенко зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского женского монастыря (подробнее здесь).

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Александр Лукашенко пообещал, что в ближайшее время приедет в храм и будет помогать монастырю. Также глава государства передал в дар икону «Рождество Христово». Ее написал белорусский автор Андрей Щербинин.

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

В свою очередь настоятель храма подарил Президенту икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой.

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Президент поздравил верующих с большим и светлым праздником. Глава государства затронул и вполне мирские проблемы. Так, Александр Лукашенко обратил внимание на состояние экономики.

Президент Беларуси: Будет очень непростой год, и нам надо многое сделать для того, чтобы достойно пройти его

Александр Лукашенко передал в дар храму Свято-Елисаветинского женского монастыря икону «Рождество Христово»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
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Новости Беларуси. Православный мир встретил Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры и новое летоисчисление, сообщили в программе...
 
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