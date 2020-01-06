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Матчи за бронзу и ожидание развязки Рождественского турнира. Какие ледовые баталии проходят на льду «Чижовка-Арены»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир любителей хоккея близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 января, решится судьба главного трофея состязаний.
На большой площадке «Чижовка-Арены» идет борьба за бронзу. А в 19 часов определится победитель. В финале сыграют команда Президента Беларуси и российская сборная.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Кстати, матчи за медали «Золотой шайбы» также проходят здесь, на «Чижовка-Арене», на малой площадке. Ребята уже успели разыграть бронзовые награды. Между собой сражались «Принеманские ястребы» и жлобинский «Металлург». Победа осталась за гостями из Гомельской области – 7:2.
Кирилл Стешин, левый нападающий команды «Металлург»:
Наталья Федорцова:
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Матчи за бронзу и ожидание развязки Рождественского турнира. Какие ледовые баталии проходят на льду «Чижовка-Арены»
Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир любителей хоккея близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 января, решится судьба...
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