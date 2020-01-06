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Матчи за бронзу и ожидание развязки Рождественского турнира. Какие ледовые баталии проходят на льду «Чижовка-Арены»

07.01.2020 15:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир любителей хоккея близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 января, решится судьба главного трофея состязаний.

Сначала была ваза, а потом стал кубок. Почему поменялся главный трофей Рождественского турнира?

На большой площадке «Чижовка-Арены» идет борьба за бронзу. А в 19 часов определится победитель. В финале сыграют команда Президента Беларуси и российская сборная.

С подробностями наш корреспондент Наталья Федорцова.

Матчи за бронзу и ожидание развязки Рождественского турнира. Какие ледовые баталии проходят на льду «Чижовка-Арены»

Наталья Федорцова, корреспондент:
Рождественский турнир подошел к своей завершающей стадии. Сегодня проходят исключительно медальные поединки.

Кстати, матчи за медали «Золотой шайбы» также проходят здесь, на «Чижовка-Арене», на малой площадке. Ребята уже успели разыграть бронзовые награды. Между собой сражались «Принеманские ястребы» и жлобинский «Металлург». Победа осталась за гостями из Гомельской области – 7:2.

Матчи за бронзу и ожидание развязки Рождественского турнира. Какие ледовые баталии проходят на льду «Чижовка-Арены»

Кирилл Стешин, левый нападающий команды «Металлург»:
К этой награде мы шли на протяжении двух месяцев. По поводу сегодняшней игры. Для некоторых наших сокомандников этот год был последним, в котором они участвовали в «Золотой шайбе». И им нужно было отыграть, как положено. Они настроились и играли свою игру.

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Наталья Федорцова:
В поединке за бронзу Рождественского турнира сражаются сборная ОАЭ и команда Финляндии. Уже завершился первый период – финны ведут со счетом 1:0.

Люди в материале: Наталья Федорцова, Кирилл Стешин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. XVI Рождественский турнир любителей хоккея близится к развязке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 января, решится судьба...
 
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