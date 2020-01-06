|
Назван самый привлекательный паспорт в мире
07.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Рейтинг привлекательности паспортов представлен
В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, указывающий, сколько других государств гражданин выбранной страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
Согласно рейтингу, первое место занимает Япония, жители которой могут посещать без визы 191 страну мира. За ней следует Сингапур, граждане которого могут ездить в 190 стран без визы. Третье место – у Германии и Южной Кореи:
Беларусь занимает в рейтинге 68 место –
Меньше всего стран могут посещать без визы граждане Афганистана (26), Ирака (28), Сирии (29), Пакистана и Сомали (по 32).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинг привлекательности паспортов представлен на сайте швейцарской компании Henley&Partners. В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, указывающий,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)