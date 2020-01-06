Назван самый привлекательный паспорт в мире

Источник материала: Вороновская газета





Рейтинг привлекательности паспортов представлен на сайте швейцарской компании Henley&Partners.

В основе рейтинга лежит индекс свободы передвижения, указывающий, сколько других государств гражданин выбранной страны может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.

Согласно рейтингу, первое место занимает Япония, жители которой могут посещать без визы 191 страну мира. За ней следует Сингапур, граждане которого могут ездить в 190 стран без визы. Третье место – у Германии и Южной Кореи: обладатели паспортов этих стран могут ездить без визы в 189 государств. Также в первой пятерке государств с самыми привлекательными паспортами – Италия и Финляндия (188 стран), Испания, Дания и Люксембург (187 стран.

Беларусь занимает в рейтинге 68 место – с нашим паспортом можно съездить в 75 стран мира без оформления визы. Что касается наших соседей, то жители Литвы могут посещать без визы 181 страну мира, Латвии – 180 стран, Польши – 176 стран. Украинцы могут ездить в 128 стран без предварительного оформления визы, россияне – в 118 стран. Ниже Беларуси в рейтинге оказались Азербайджан (67 государств), Армения (62 государства), Таджикистан (58 государств), Узбекистан (57 государств), Туркменистан (52 государства).

Меньше всего стран могут посещать без визы граждане Афганистана (26), Ирака (28), Сирии (29), Пакистана и Сомали (по 32).

СБ