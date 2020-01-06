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Убийство иранского генерала обрушило фондовые рынки и подняло цены на нефть

07.01.2020 16:18 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Убийство иранского генерала обрушило фондовые рынки и подняло цены на нефть

forexd.nethouse.ru

Последствия ракетного удара США по Ирану ощутили все сырьевые и фондовые рынки.

6 января стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила 70 долларов, сообщает Bloomberg.

Так, по состоянию на 11:15 ходе торгов стоимость мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent достигла 70,03 долларов, а февральские фьючерсы марки WTI к этому времени выросли до 64,18 долларов, пишет Дело.

По мнению аналитиков, повышение цен нефть произошло на фоне новостей о гибели командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Кроме этого, как передает Reuters, последствия ракетного удара США по Ирану повлияли практически на все рынки. Так, индекс акций MSCI по всему миру снизился на 0,52%, а индекс развивающихся рынков потерял 0,40%.

Европейский индекс STOXX 600 упал на 1%, в то время как акции на Уолл-стрит упали примерно на 0,8%, так как новогодний оптимизм, который подтолкнул фондовые рынки к рекордным максимумам, улетучился.

Японская иена JPY выросла на 0,5% по отношению к доллару до двухмесячного максимума, швейцарский франк EURCHF достиг самого высокого уровня по отношению к евро с сентября.

В то же время, цены на золото XAU поднялись до четырехмесячного пика, преодолев ключевой уровень в 1,550 долларов  уровень за унцию.

Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

 
Теги: Новости
 
 
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Последствия ракетного удара США по Ирану ощутили все сырьевые и фондовые рынки.
 
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