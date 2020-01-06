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Убийство иранского генерала обрушило фондовые рынки и подняло цены на нефть
07.01.2020 16:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
forexd.nethouse.ru
Последствия ракетного удара США по Ирану ощутили все сырьевые и фондовые рынки.
6 января стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила 70 долларов, сообщает
Так, по состоянию на 11:15 ходе торгов стоимость мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent достигла 70,03 долларов, а февральские фьючерсы марки WTI к этому времени выросли до 64,18 долларов, пишет
По мнению аналитиков, повышение цен нефть произошло на фоне новостей о гибели командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Кроме этого, как передает
Европейский индекс STOXX 600 упал на 1%, в то время как акции на Уолл-стрит упали примерно на 0,8%, так как новогодний оптимизм, который подтолкнул фондовые рынки к рекордным максимумам, улетучился.
Японская иена JPY выросла на 0,5% по отношению к доллару до двухмесячного максимума, швейцарский франк EURCHF достиг самого высокого уровня по отношению к евро с сентября.
В то же время, цены на золото XAU поднялись до четырехмесячного пика, преодолев ключевой уровень в 1,550 долларов уровень за унцию.
Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был
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Последствия ракетного удара США по Ирану ощутили все сырьевые и фондовые рынки.
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