Убийство иранского генерала обрушило фондовые рынки и подняло цены на нефть

Источник материала: Ежедневник



forexd.nethouse.ru

Последствия ракетного удара США по Ирану ощутили все сырьевые и фондовые рынки.

6 января стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила 70 долларов, сообщает Bloomberg .

Так, по состоянию на 11:15 ходе торгов стоимость мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent достигла 70,03 долларов, а февральские фьючерсы марки WTI к этому времени выросли до 64,18 долларов, пишет Дело.

По мнению аналитиков, повышение цен нефть произошло на фоне новостей о гибели командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Кроме этого, как передает Reuters , последствия ракетного удара США по Ирану повлияли практически на все рынки. Так, индекс акций MSCI по всему миру снизился на 0,52%, а индекс развивающихся рынков потерял 0,40%.

Европейский индекс STOXX 600 упал на 1%, в то время как акции на Уолл-стрит упали примерно на 0,8%, так как новогодний оптимизм, который подтолкнул фондовые рынки к рекордным максимумам, улетучился.

Японская иена JPY выросла на 0,5% по отношению к доллару до двухмесячного максимума, швейцарский франк EURCHF достиг самого высокого уровня по отношению к евро с сентября.

В то же время, цены на золото XAU поднялись до четырехмесячного пика, преодолев ключевой уровень в 1,550 долларов уровень за унцию.

Напомним, 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.