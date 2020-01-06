|
«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рождество – праздник семейный. По традиции, верующие сначала идут в храм, а после в каждом доме накрывают большой праздничный стол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Добриян, корреспондент:
Рождество называют «началом всех праздников». Разве может быть для христианина более радостный повод, чем встреча с Богом, источником жизни? Случившаяся более 2 тысяч лет назад, эта встреча и сегодня зажигает свет в душах и дарит людям тепло, веру и любовь.
Рождение Иисуса Христа – это жизнь на земле. Каждый человек идет со своими мыслями, с чаяниями, пожеланиями, с надеждами в церковь, чтобы они осуществились. И дай Бог, чтобы они осуществились.
Иеромонах Аристарх (Дроздов), клирик Гомельского кафедрального собора св. апостолов Петра и Павла:
Хочу от всей души, от всего сердца сказать, что на территории Республики Беларусь для спасения человека есть всё – мирное небо над головой, свобода религии исповедания, помощь от государства в строительстве храмов, в украшении храмов.
Рождество – тот самый день, когда мы осознаем свои корни и традиции. И вне зависимости от того, на сколько строго прошел сорокадневный пост, сегодня в каждой православной семье будет большой праздничный обед – обязательные 12 блюд на столе – и пожелания счастья и радости.
Александр Добриян:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рождество – праздник семейный. По традиции, верующие сначала идут в храм, а после в каждом доме накрывают большой праздничный стол, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)