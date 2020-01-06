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«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

07.01.2020 16:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рождество – праздник семейный. По традиции, верующие сначала идут в храм, а после в каждом доме накрывают большой праздничный стол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проводят этот день верующие Гомеля, расскажет Александр Добриян.

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

Александр Добриян, корреспондент:
Торжественные богослужения по случаю Рождества Христова во всех православных храмах начались еще ночью. Сразу после полуночи верующие услышали радостное и торжественное песнопение, начинающееся словами «С нами Бог».

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

Рождество называют «началом всех праздников». Разве может быть для христианина более радостный повод, чем встреча с Богом, источником жизни? Случившаяся более 2 тысяч лет назад, эта встреча и сегодня зажигает свет в душах и дарит людям тепло, веру и любовь.

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

Рождение Иисуса Христа – это жизнь на земле. Каждый человек идет со своими мыслями, с чаяниями, пожеланиями, с надеждами в церковь, чтобы они осуществились. И дай Бог, чтобы они осуществились.

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

Иеромонах Аристарх (Дроздов), клирик Гомельского кафедрального собора св. апостолов Петра и Павла:
Святые отцы нам однозначно говорят: Бог стал человеком, чтобы человека сделать по благодати Богом. Дать все то, чем он обладает, включая саму вечную жизнь, блаженство дать нам. Все упирается в нас – желание или нежелание. Желает человек – отзовется, не желает – ну никак не заставишь его.

Хочу от всей души, от всего сердца сказать, что на территории Республики Беларусь для спасения человека есть всё – мирное небо над головой, свобода религии исповедания, помощь от государства в строительстве храмов, в украшении храмов.

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

Рождество – тот самый день, когда мы осознаем свои корни и традиции. И вне зависимости от того, на сколько строго прошел сорокадневный пост, сегодня в каждой православной семье будет большой праздничный обед – обязательные 12 блюд на столе – и пожелания счастья и радости.

 

Александр Добриян:
Для того, чтобы разнообразить праздничную программу, православные приходы в Гомеле подготовили обширную культурную программу с театральными представлениями для самых маленьких и чаепитием для всех желающих.

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

Люди в материале: Александр Добриян, Иеромонах Аристарх (Дроздов)
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Рождество – праздник семейный. По традиции, верующие сначала идут в храм, а после в каждом доме накрывают большой праздничный стол, сообщили в...
 
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