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Страны Европы начинают выводить военных из Ирака

07.01.2020 17:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Своих военных инструкторов переместила в другую страну Словакия. Аналогичные действия готовит Германия.


Ирак потребовал вывода всех иностранных войск из страны

Власти Словакии решили временно вывести своих военных из состава миссии НАТО в Ираке. Об этом во вторник, 7 января, сообщило Словацкое радио.

Решение о временном отзыве военнослужащих было принято правительством Словакии. В составе миссии НАТО находились семь словацких военных инструкторов. 

По данным издания, военнослужащие "были перемещены в другую страну". Их дальнейшее участие в миссии альянса по обучению иракских солдат и служащих сил безопасности Братислава намерена обсуждать с руководством организации.


Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил послу при НАТО указание поддержать предложение о завершении миссии альянса в Ираке. Таким образом он отреагировал на решение иракского парламента прекратить в стране иностранное военное присутствие.

Как сообщает IDnes, часть своих войск из Ирака в Иорданию и Кувейт перебросит Германия. 

По данным издания, Минобороны Германии сообщило о своих планах депутатам Европарламента. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.

В то же время, в Минобороны Чехии заявили, что чешские солдаты остаются в Ираке. "Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности", - заявил директор департамента коммуникации Минобороны Ян Пейшек.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не намерены выводить войска из Ирака.


Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
 
 
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Своих военных инструкторов переместила в другую страну Словакия. Аналогичные действия готовит Германия.
 
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