Страны Европы начинают выводить военных из Ирака





Ирак потребовал вывода всех иностранных войск из страны





Власти Словакии решили временно вывести своих военных из состава миссии НАТО в Ираке. Об этом во вторник, 7 января, сообщило Словацкое радио.





Решение о временном отзыве военнослужащих было принято правительством Словакии. В составе миссии НАТО находились семь словацких военных инструкторов.





По данным издания, военнослужащие "были перемещены в другую страну". Их дальнейшее участие в миссии альянса по обучению иракских солдат и служащих сил безопасности Братислава намерена обсуждать с руководством организации.









Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини направил послу при НАТО указание поддержать предложение о завершении миссии альянса в Ираке. Таким образом он отреагировал на решение иракского парламента прекратить в стране иностранное военное присутствие.





Как сообщает IDnes, часть своих войск из Ирака в Иорданию и Кувейт перебросит Германия.





По данным издания, Минобороны Германии сообщило о своих планах депутатам Европарламента. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.





В то же время, в Минобороны Чехии заявили, что чешские солдаты остаются в Ираке. "Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности", - заявил директор департамента коммуникации Минобороны Ян Пейшек.





Ранее в Пентагоне заявили, что США не намерены выводить войска из Ирака.









Напомним, ситуация в Ираке резко обострилась после того, как 3 января США провели операцию в районе аэропорта Багдада, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.



