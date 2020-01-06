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Президент Беларуси поздравил Себастьяна Курца с избранием на пост Федерального канцлера Австрии
Источник материала: СТВ
Новости Австрии. Себастьян Курц принес присягу и уже во второй раз занял пост главы австрийского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в здании ведомства Федерального канцлера.
В декабре 2017 года Курц впервые был избран канцлером Австрии. Однако был вынужден сложить полномочия в мае 2019-го из-за вынесения
С избранием на пост канцлера Себастьяна Курца поздравил Александр Лукашенко. «В Беларуси высоко ценят конструктивный подход политика к развитию двусторонних отношений, которые в последние годы вышли на качественно новый уровень», – отметил Президент.
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Новости Австрии. Себастьян Курц принес присягу и уже во второй раз занял пост главы австрийского правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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