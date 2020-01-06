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Лукашенко: "Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год"

07.01.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент пообщался с прихожанами храма в честь иконы Божией Матери «Державная»
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Глава государства, который накануне посетил один из храмов, расположенных на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, подвел итоги 2019 года и высказался о перспективах года наступившего.

Ушедший год президент оценил как неплохой, пишет kp.by

- Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, что самое - то, что вызывает у нас настороженность (даже не опасность), - это экономика. Поэтому что это жизнь наших людей, - цитирует БЕЛТА слова главы государства.

Говоря о перспективах 2020 года, Александр Лукашенко напомнил и конкретизировал свое новогоднее обращение.

- Говорил я о том, что год будет непростым. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость, - обобщил президент.

Залог успехов Беларуси президент видит в единстве. Существенную роль также играет церковь.

- Мы - не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша Церковь - все конфессии (наша большая Церковь), не только православные, не только католики (я имею в виду христиан) - все конфессии нашей страны, - приводит БЕЛТА слова белорусского лидера.

Фото Белта
 
Теги: Минск
 
 
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Президент пообщался с прихожанами храма в честь иконы Божией Матери «Державная»
 
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