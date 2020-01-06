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День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Рождество Христово отмечают православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества
Рождество называют «началом всех праздников». Случившееся более 2 тысяч лет назад это событие и сегодня зажигает свет в душах и дарит людям тепло, веру и любовь.
Александр Добриян, корреспондент:
Путеводная звезда, Вифлеем, пещера, ясли и волхвы.
Там пришли животные, чтобы согреть Христа своим дыханием.
Детская радость в этот день доступна каждому. Чудо Рождества пробуждает в человеческих душах самые светлые чувства.
Торжественное, волнующее событие.
Родился Христос. Он принес нам надежду, спасение. Он принес нам веру в будущее.
Рождество – тот самый день, когда мы осознаем свои корни. И, пожалуй, нет второго такого праздника, который породил бы большее количество народных традиций. В Гомеле несколько лет назад ко всем уже существующим добавили новую: блины от батюшки теперь неотъемлемая часть праздника. Вооружившись сковородами, священники угощают паству. В среднем, испечь за день успевают около 8 тысяч блинов.
Иерей Дмитрий (Мельников), руководитель молодежного отдела Гомельской епархии:
После праздника наступают святки, которые продлятся до крещенского сочельника. C точки зрения богослужебного устава эти 12 дней представляют собой как бы один день, радостный и ликующий. В это время люди призываются «освящать» праздник – прежде всего своими добрыми делами.
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День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле
Новости Беларуси. Рождество Христово отмечают православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О традициях праздника – Александр Добриян. ...
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