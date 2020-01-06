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День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

07.01.2020 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Рождество Христово отмечают православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О традициях праздника – Александр Добриян.

«Это жизнь на земле». С какими мыслями православные Гомеля приходят в храм во время Рождества

Рождество называют «началом всех праздников». Случившееся более 2 тысяч лет назад это событие и сегодня зажигает свет в душах и дарит людям тепло, веру и любовь.

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

Александр Добриян, корреспондент:
Это, пожалуй, самая известная на планете история – история рождения младенца Иисуса. Бога и Человека. Рождественский вертеп – не просто неотъемлемая часть праздника – это наглядная иллюстрация чуда, подробности которого каждый христианин знает с самого детства.

Путеводная звезда, Вифлеем, пещера, ясли и волхвы.

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

Там пришли животные, чтобы согреть Христа своим дыханием.

Детская радость в этот день доступна каждому. Чудо Рождества пробуждает в человеческих душах самые светлые чувства.

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

Торжественное, волнующее событие.

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

Родился Христос. Он принес нам надежду, спасение. Он принес нам веру в будущее.

Рождество – тот самый день, когда мы осознаем свои корни. И, пожалуй, нет второго такого праздника, который породил бы большее количество народных традиций. В Гомеле несколько лет назад ко всем уже существующим добавили новую: блины от батюшки теперь неотъемлемая часть праздника. Вооружившись сковородами, священники угощают паству. В среднем, испечь за день успевают около 8 тысяч блинов.

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

Иерей Дмитрий (Мельников), руководитель молодежного отдела Гомельской епархии:
Здесь, на территории собора, не только блины, но и различные мероприятия организованы, в том числе для детей очень большая программа. Наша молодежь театрализованную постановку подготовила. Праздник!

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

После праздника наступают святки, которые продлятся до крещенского сочельника. C точки зрения богослужебного устава эти 12 дней представляют собой как бы один день, радостный и ликующий. В это время люди призываются «освящать» праздник – прежде всего своими добрыми делами.

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

День, который зажигает свет в душах. С блинами от батюшки и праздничной программой Рождество отметили в Гомеле

Люди в материале: Александр Добриян, Иерей Дмитрий (Мельников)
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Рождество Христово отмечают православные верующие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О традициях праздника – Александр Добриян. ...
 
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