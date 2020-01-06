Дакар-2020: Вязович - лидер после третьего этапа





«Спецучасток был разделен на три части: первые две были несложными, а концовка была убойной и очень медленной. На самом деле очень рады, что проехали без остановок.





Мы не торопились, так как у нас был гандикап. На трассе нас догнал Андрей Каргинов и воспользовался возможностью «подрезать»: просигналил – мы пропустили.





Следующий участок стартовали в 10 секундах за ним, ехали, насколько позволяла пыль. Такой темп нас устраивал – генеральную классификацию мы сохранили без лишнего риска», – сказал Вязович.