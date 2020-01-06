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Дакар-2020: Вязович - лидер после третьего этапа

07.01.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер команды «МАЗ» Сергей Вязович прокомментировал итоги третьего этапа ралли «Дакар».


«Спецучасток был разделен на три части: первые две были несложными, а концовка была убойной и очень медленной. На самом деле очень рады, что проехали без остановок.

Мы не торопились, так как у нас был гандикап. На трассе нас догнал Андрей Каргинов и воспользовался возможностью «подрезать»: просигналил – мы пропустили.

Следующий участок стартовали в 10 секундах за ним, ехали, насколько позволяла пыль. Такой темп нас устраивал – генеральную классификацию мы сохранили без лишнего риска», – сказал Вязович.
 
 
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Лидер команды «МАЗ» Сергей Вязович прокомментировал итоги третьего этапа ралли «Дакар».
 
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