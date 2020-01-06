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Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

07.01.2020 18:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый хирургический корпус открылся в Осиповичской районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь разместились хирургическое, гинекологическое, диагностическое, реанимационное отделения, оснащенные современным медицинским оборудованием.

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Теперь пациентам с инсультами смогут оказывать экстренную помощь на месте, а также проводить гемодиализ для нефрологических больных. С вводом в эксплуатацию нового корпуса качество медицинского обслуживания населения даже в самых отдаленных уголках региона значительно возрастет.  

О новых возможностях медицины в отдаленных регионах – материал Ирины Недобоевой.

Маленькому Захару всего три дня от роду. Это первый ребенок, появившийся на свет в новом корпусе Осиповичской райбольницы. Многодетная мама Людмила двоих старших дочерей рожала в старом помещении. В этом, говорит, условия очень комфортные. Появления младшего ожидали после рождества, но малыш решил сделать родным новогодний подарок.

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Людмила Киселева:
Решили, что до боя курантов нужно сделать подарок всем родным и близким.

Удобно, все рядышком. И коллектив очень хороший, очень внимательный.

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Светлана Жлобич:
Все хорошо, палаты светленькие. Санузел вместе в палатой, что очень удобно для пациентов.

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Кроме родильного, открылись для пациентов и новые отделения хирургии, гемодиализа, реанимация. Новый компьютерный томограф помогает теперь медикам сохранять жизнь пациентам с инсультами. Ведь правило «золотого часа» гораздо эффективнее выполнять, не тратя драгоценные минуты на дорогу.

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Ирина Недобоева, корреспондент:
Раньше всех пациентов с инсультами из Осиповичского района для постановки точного диагноза и выбора тактики лечения возить приходилось в Бобруйск. А это полсотни километров. С появлением нового медицинского оборудования все манипуляции проходят на месте. И, кстати, это первый в Беларуси компьютерный томограф отечественного производства. И серийный номер у него красноречивый – 001.

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Сергей Богатенко, заведующий рентгенологическим отделением Осиповичской центральной районной больницы:
Некоторые пациенты не могут ждать, решение нужно принимать в течение часа. Это оборудование дает нам шанс – кусочек времени, когда пациента можно еще спасти.

Открытие больницы – целое событие для района. Раньше учреждение здравоохранения, которое обслуживает почти 50 тысяч жителей, размещалось в двухэтажном здании довоенной постройки. Теперь больница сможет стать межрайонным центром помощи. Такие сложные процедуры, как гемодиализ или компьютерную томографию, здесь смогут сделать и жители соседних районов.

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Павел Шатило, главный врач Осиповичской центральной районной больницы:
Благодаря новому корпусу и его оснащению, у нас полный цикл диагностики и лечения. Думаю, минимум пациентов будет необходимо возить в область. Благо есть подготовленные кадры, новое оборудование. Больше ничего и не нужно.

Уже в 2020 году в больнице появится межрайонный онкологический скрининговый центр. Далее в планах – ремонт старого терапевтического корпуса и реконструкция поликлиники.

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус

Люди в материале: Ирина Недобоева, Сергей Богатенко, Павел Шатило, Людмила Киселева, Светлана Жлобич
 
 
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Новости Беларуси. Новый хирургический корпус открылся в Осиповичской районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь разместились...
 
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