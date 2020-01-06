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Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый хирургический корпус открылся в Осиповичской районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь разместились хирургическое, гинекологическое, диагностическое, реанимационное отделения, оснащенные современным медицинским оборудованием.
Теперь пациентам с инсультами смогут оказывать экстренную помощь на месте, а также проводить гемодиализ для нефрологических больных. С вводом в эксплуатацию нового корпуса качество медицинского обслуживания населения даже в самых отдаленных уголках региона значительно возрастет.
Маленькому Захару всего три дня от роду. Это первый ребенок, появившийся на свет в новом корпусе Осиповичской райбольницы. Многодетная мама Людмила двоих старших дочерей рожала в старом помещении. В этом, говорит, условия очень комфортные. Появления младшего ожидали после рождества, но малыш решил сделать родным новогодний подарок.
Людмила Киселева:
Удобно, все рядышком. И коллектив очень хороший, очень внимательный.
Светлана Жлобич:
Кроме родильного, открылись для пациентов и новые отделения хирургии, гемодиализа, реанимация. Новый компьютерный томограф помогает теперь медикам сохранять жизнь пациентам с инсультами. Ведь правило «золотого часа» гораздо эффективнее выполнять, не тратя драгоценные минуты на дорогу.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Сергей Богатенко, заведующий рентгенологическим отделением Осиповичской центральной районной больницы:
Открытие больницы – целое событие для района. Раньше учреждение здравоохранения, которое обслуживает почти 50 тысяч жителей, размещалось в двухэтажном здании довоенной постройки. Теперь больница сможет стать межрайонным центром помощи. Такие сложные процедуры, как гемодиализ или компьютерную томографию, здесь смогут сделать и жители соседних районов.
Павел Шатило, главный врач Осиповичской центральной районной больницы:
Уже в 2020 году в больнице появится межрайонный онкологический скрининговый центр. Далее в планах – ремонт старого терапевтического корпуса и реконструкция поликлиники.
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Раньше экстренных пациентов возили за 50 км, теперь всё на месте. В Осиповичской райбольнице открыли новый корпус
Новости Беларуси. Новый хирургический корпус открылся в Осиповичской районной больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь разместились...
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