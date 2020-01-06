Белорус выбил шайбу у Лукашенко – тот обнял его в ответ

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусский хоккеист Илья Бусилко немало поиграл в Экстралиге за "Витебск", жлобинский "Металлург" и "Пинских ястребов", а прошлым летом уехал поднимать хоккей в Объединенные Арабские Эмираты. Теперь игрок вернулся в родную страну - в составе команды ОАЭ, чтобы сыграть в Рождественском турнире. Дружина с помощью Бусилко и некоторых других белорусов вышла в полуфинал - на команду соотечественников.





В какой-то момент Бусилко встретился с самим первым номером команды своих соперников Александром Лукашенко - и сделал то, что очень редко кому-то удается: выбил шайбу с клюшки президента Беларуси. А тот после этого... просто обнял Илью!