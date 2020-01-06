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Белорус выбил шайбу у Лукашенко – тот обнял его в ответ
07.01.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Белорусский хоккеист Илья Бусилко немало поиграл в Экстралиге за "Витебск", жлобинский "Металлург" и "Пинских ястребов", а прошлым летом уехал поднимать хоккей в Объединенные Арабские Эмираты. Теперь игрок вернулся в родную страну - в составе команды ОАЭ, чтобы сыграть в Рождественском турнире. Дружина с помощью Бусилко и некоторых других белорусов вышла в полуфинал - на команду соотечественников.
В какой-то момент Бусилко встретился с самим первым номером команды своих соперников Александром Лукашенко - и сделал то, что очень редко кому-то удается: выбил шайбу с клюшки президента Беларуси. А тот после этого... просто обнял Илью!
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Белорусский хоккеист Илья Бусилко немало поиграл в Экстралиге за "Витебск", жлобинский "Металлург" и "Пинских ястребов", а прошлым летом уехал поднимать хоккей в...
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