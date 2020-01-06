 Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Около года или полтора тому назад на сайте Виртуальный Брест была информация по поводу плохого состояния путепровода на трассе М1 возле д.Клейники.





Так вот, недавно под этим мостом провели ремонт по ранее не ведомым "нано" технологиям, бетонное основание моста подперли деревянными балками.







Как это выглядит - смотрите на фото.





А точно это надёжно?























