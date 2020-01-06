ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

07.01.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Добрый день. Около года или полтора тому назад на сайте Виртуальный Брест была информация по поводу плохого состояния путепровода на трассе М1 возле д.Клейники.

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

Так вот, недавно под этим мостом провели ремонт по ранее не ведомым "нано" технологиям, бетонное основание моста подперли деревянными балками.

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?
 Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

Как это выглядит - смотрите на фото.

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

А точно это надёжно?

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?
 Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?
 Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

Путепровод на М1 под Клейниками подпёрли деревянными балками. А это надёжно?

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Добрый день. Около года или полтора тому назад на сайте Виртуальный Брест была информация по поводу плохого состояния путепровода на трассе М1 возле д.Клейники. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовцы рассказали, сколько белорусов в 2019 году рвануло к ним на работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика