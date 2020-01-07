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Московский дизайнер переделала баню в стильный дачный дом и рассказала, чего ей это стоило

08.01.2020 12:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Московская дизайнер Наталья Сорокина показала свой дачный домик в деревне Васькино, переделанный из бани. На площади в 36 квадратных метров хозяйка уместила все, что необходимо для отдыха ее семьи. О проекте и затратах рассказал сайт inmyroom.ru.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

Как и большинство начинающих дачников, сначала Наталья решила поставить на участке маленький гостевой дом-баню, чтобы можно было приезжать на дачу в выходные. Уже в процессе строительства к типовому проекту добавили систему отопления и пристроили небольшую котельную.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

Площадь дома была всего лишь 36 квадратных метров — это типовой проект, предусматривающий один этаж и потолки высотой два метра. Чтобы организовать спальное место над кухней, Наталья попросила строителей поднять потолок на два бревна и не зашивать потолок в гостиной.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

— Мы остались недовольны строителями: стройка затянулась, только полгода мы ждали, пока они приедут переделать крышу и полы, — рассказала дизайнер. — Поэтому все остальное решили сделать сами. После возведения дома осталось много стройматериалов: из них мы и начали самостоятельно изготавливать мебель и детали интерьера. Сами старили и крепили балки.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

В качестве отопления установили радиаторы под окнами. Сначала хозяева хотели топиться газом, но оказалось, это очень дорого: магистрали пока нет, а привозные баллоны себя не оправдали. Поставили электрический дублирующий котел: вода нагревается с помощью бойлера.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

— Для меня самым важным моментом была экология. Не понимаю, когда строят деревянные дома за городом, а потом используют пластиковые окна и ламинат. Для меня это какой-то диссонанс. Я даже утеплитель выбрала пробковый, окна деревянные, а на полу инженерная доска. Пропитка и краска — высокоэкологичные. Да, это дороже обычных материалов, но для меня это было принципиально, — рассказала Наталья.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

Большинство систем хранения хозяева сделали своими руками: это не только традиционные шкафы, но и ниши в скосах крыши. Также задействовали цоколь кухонного гарнитура: в нем сделали выдвижные ящики. Дизайнер признается, что гости часто удивляются, как на такой площади все могло разместиться.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

Мебель в доме сделана своими руками, на заказ или найдена в ИКЕА. В последней, например, купили кухню, шкаф и комоды в прихожую, а также диван — для него сшили чехол из хорошей ткани. В качестве декора использовали любимые вещи из отпуска, с историей.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

—  В поездках я не покупаю сувениры, а везу какие-то полезные вещи типа тарелок и салатниц, то, что будет меня каждый день радовать и чем могу пользоваться. Так образовалась коллекция тарелок на стене: из Италии, Франции, Японии, Вьетнама. Антикварные столовые приборы я нашла на сайтах, которые привозят вещи с европейских барахолок. Ручки на шкафах в душевой — это вулканические камни, найденные на пляже Санторини. Мы просверлили в них отверстия и превратили в элемент декора, — рассказала дизайнер.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

Весь проект обошелся хозяевам в 50,5 тысяч долларов в эквиваленте. Каркас дома с фундаментом стоил 16 тысяч долларов, еще столько же было потрачено на обстановку: мебель, оборудование и декор. Черновая отделка обошлась в 6,5 тысяч долларов, инженерия (печь, котлы, отопление, водоснабжение, электрика) — почти в 12 тысяч долларов.


Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru

Фото: Дина Александрова, inmyroom.ru
 
 
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