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«Это вам не Минск уродовать»: гостелеканалы пропиарили Dana Holdings, но это провал
Источник материала: KYKY>
Команда проекта Media IQ
Рекламу транслировали в эфирах
Попробуйте найти в двух видео пять отличий:
Media IQ заметил, что беларуские телеканалы промят проекты Dаna Holdings не в первый раз. Говоря с журналистами, ОНТ признал, что сюжеты о Dana Holdings — это не что иное, как реклама. Но, со слов маркетинговой службы канала, беларуское законодательство не требует обозначать это в программах новостей. Это подтвердило и Министерство антимонопольного регулирования.
В соцсетях решение телеканалов выйти с рекламой по одному шаблону успели осудить. Например, политический обозревать Артем Шрайбман
Напомним: Dana Holdings ведет тотальную застройку Минска. Благодаря владельцам Каричам, например, в городе теперь есть торговый центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. На данный момент компании холдинга занимаются жилым кварталом «Минск Мир» в районе бывшего аэропорта «Минск-1», а также комплексами Vogue и «Парк Челюскинцев».
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