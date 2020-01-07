«Это вам не Минск уродовать»: гостелеканалы пропиарили Dana Holdings, но это провал

Источник материала: KYKY

Команда проекта Media IQ сравнила рекламые сюжеты о бизнес-центре «БК Капитал Палас», показанные на двух государственных телеканалах с разницей в один день. «БК Капитал Палас» — творчество Dana Holdings, группы компаний сербских олигархов Каричей, которые плотно (и беспощадно) застраивают Минск зданиями, вызывающими возмущение у многих беларусов.

Рекламу транслировали в эфирах ОНТ и « Беларусь 1 ». В сюжетах журналисты рассказали о преимуществах бизнес-центра, его топовости и современности. При этом видеоряды практически идентичны друг другу, фразы повторяются, а хоть и оба рекламных ролика снимались индивидуально, в них вставили один и тот же фрагмент — с экспертом Московского архитектурного института Анной Медлевой. Она сравнила «БК Капитал Палас» с «незнакомкой, которая внезапно появляется где-то в толпе».

Попробуйте найти в двух видео пять отличий:

Media IQ заметил, что беларуские телеканалы промят проекты Dаna Holdings не в первый раз. Говоря с журналистами, ОНТ признал, что сюжеты о Dana Holdings — это не что иное, как реклама. Но, со слов маркетинговой службы канала, беларуское законодательство не требует обозначать это в программах новостей. Это подтвердило и Министерство антимонопольного регулирования.

В соцсетях решение телеканалов выйти с рекламой по одному шаблону успели осудить. Например, политический обозревать Артем Шрайбман написал так: «Насколько ленивыми бездельниками надо быть, чтобы заказывать телеканалам одну и ту же скрытую рекламу слово в слово. Два разных пресс-релиза подготовить — это вам не уродовать Минск своими страшилищами. Тут креатив нужен».

Напомним: Dana Holdings ведет тотальную застройку Минска. Благодаря владельцам Каричам, например, в городе теперь есть торговый центр Dana Mall и бизнес-центр Dana Center. На данный момент компании холдинга занимаются жилым кварталом «Минск Мир» в районе бывшего аэропорта «Минск-1», а также комплексами Vogue и «Парк Челюскинцев».