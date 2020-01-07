Житель Ивацевичского района подозревается в незаконной охоте на косулю

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе задержали 51-летнего мужчину по подозрению в незаконной добыче косули европейской, сообщили БЕЛТА в отделе охраны национального парка "Беловежская пуща".





Инцидент произошел днем 5 января на территории лесоохотничьего хозяйства "Выгоновское", которое входит в структуру нацпарка. Житель Ивацевичского района из охотничьего ружья застрелил косулю. При этом у него было разрешение на охоту только на пушного зверя.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч.2 ст.282 (незаконная охота на территории национального парка) УК. "Своими действиями он причинил ущерб окружающей среде в крупном размере. К мужчине применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - отметил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк. - Следователи провели осмотр места происшествия, допросили подозреваемого. Назначены необходимые экспертизы".