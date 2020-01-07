БАТЭ завершил формирование тренерского штаба. В него вошел иностранец

В грядущем сезоне с Кириллуом Альшевским будет работать пять человек. Старшим тренером останется Александр Лисовский, с вратарями продолжит трудиться Андрей Дрозд.





Есть и трое новичков.





Дмитрий Лихтарович — знаковый футболист в истории БАТЭ — после завершения игровой карьеры помогал тренировать дубль борисовчан с 2016 по 2019 год. Его майка висит под сводами «Борисов-Арены».





Евгений Чернухин в прошлом году помогал Сергею Ясинскому в главной команде «Витебска», а также руководил резервистами северян. Вдобавок в профайле Евгения Юрьевича есть период в «Тосно» (2018), тогда выступавшем в российской премьер-лиге.





Должность тренера-аналитика занял серб Лука Евтович. Этот специалист в последнее время совмещал работу в белградском «Вождоваце» и молодежной сборной своей родной страны.





Он также привлекался в качестве эксперта к эфирам на сербском телевидении и помогал разбирать матчи финального турнира чемпионата мира по футболу в 2018 году.



