Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?

Источник материала: СТВ

Начиная с 2004 года сериал «Возвращение Мухтара» неизменно появляется на экранах. За это время многосерийный телефильм сменил несколько названий, а роли персонажей исполняли разные актёры.

Сколько людей играли Жарова? Четыре. А вот роль Жанетты с самого первого сезона исполняет Сташенко. Пора выяснить, как изменились актёры сериала, про талантливых правоохранителей и замечательную собаку.

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет

Максим Жаров – Александр Волков



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/ykuvarzina_official

Елена Брусникина – Алла Ковнир



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/allakovnir

Артём Колосов – Александр Носик



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/alexandernosik_official

Анатолий Щепкин – Виктор Низовой



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/alekseyshadrikov

Алексей Самойлов – Алексей Моисеев



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/mosya74

Жанетта Сельская – Оксана Сташенко



Фото: instagram.com/oksana_stashenko



Фото: instagram.com/oksana_stashenko

Иннокентий Садовский – Константин Костышин



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/annatambova2107

Николай Хрулёв – Александр Воеводин



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/official_myxtar

Виктор Дятло – Валерий Астахов



Фото: Кино-театр.ру



Фото: instagram.com/valerka_show_men

Кстати, недавно мы смотрели, как изменились герои сериала «Карпов».