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Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?

08.01.2020 17:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Начиная с 2004 года сериал «Возвращение Мухтара» неизменно появляется на экранах. За это время многосерийный телефильм сменил несколько названий, а роли персонажей исполняли разные актёры. 

Сколько людей играли Жарова? Четыре. А вот роль Жанетты с самого первого сезона исполняет Сташенко. Пора выяснить, как изменились актёры сериала, про талантливых правоохранителей и замечательную собаку. 

Гуськов, Панова, Жигалов. Как изменились актёры сериала «Граница. Таёжный роман» спустя почти 19 лет 

Максим Жаров – Александр Волков 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/ykuvarzina_official 

Елена Брусникина – Алла Ковнир 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/allakovnir 

Артём Колосов – Александр Носик

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/alexandernosik_official 

Анатолий Щепкин – Виктор Низовой 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/alekseyshadrikov 

Алексей Самойлов – Алексей Моисеев 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/mosya74 

Жанетта Сельская – Оксана Сташенко 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/oksana_stashenko 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/oksana_stashenko 

Иннокентий Садовский – Константин Костышин 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/annatambova2107 

Николай Хрулёв – Александр Воеводин 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/official_myxtar 

Виктор Дятло – Валерий Астахов 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: Кино-театр.ру 

Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Фото: instagram.com/valerka_show_men 

Кстати, недавно мы смотрели, как изменились герои сериала «Карпов». 

Чем сейчас занимаются актёры – читайте здесь

Люди в материале: Александр Волков, Алла Ковнир, Александр Носик, Виктор Низовой, Алексей Моисеев, Оксана Сташенко, Константин Костышин, Александр Воеводин, Валерий Астахов
 
 
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Начиная с 2004 года сериал «Возвращение Мухтара» неизменно появляется на экранах. За это время многосерийный телефильм сменил несколько названий, а роли персонажей...
 
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