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Прошло 16 лет. Как сейчас выглядят герои сериала «Возвращение Мухтара»?
Источник материала: СТВ
Начиная с 2004 года сериал «Возвращение Мухтара» неизменно появляется на экранах. За это время многосерийный телефильм сменил несколько названий, а роли персонажей исполняли разные актёры.
Сколько людей играли Жарова? Четыре. А вот роль Жанетты с самого первого сезона исполняет Сташенко. Пора выяснить, как изменились актёры сериала, про талантливых правоохранителей и замечательную собаку.
Максим Жаров – Александр Волков
Елена Брусникина – Алла Ковнир
Артём Колосов – Александр Носик
Анатолий Щепкин – Виктор Низовой
Алексей Самойлов – Алексей Моисеев
Жанетта Сельская – Оксана Сташенко
Иннокентий Садовский – Константин Костышин
Николай Хрулёв – Александр Воеводин
Виктор Дятло – Валерий Астахов
Кстати, недавно мы смотрели, как изменились герои сериала «Карпов».
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Начиная с 2004 года сериал «Возвращение Мухтара» неизменно появляется на экранах. За это время многосерийный телефильм сменил несколько названий, а роли персонажей...
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