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«И вы сможете». Смотрите, как американка изменила себя за год

08.01.2020 17:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В январе мы обещаем себе стать лучше — но к концу месяца часто забываем об этом. Чтобы мотивировать сдержать слово, Shape рассказал историю Эми Иденс из Нью-Йорка, которая действительно изменила себя ровно за год — с 1 января. «А значит, и вы сможете», — уверена девушка.


Фото: instagram.com/amyedens

За год девушка сбросила 30 кг. За таким результатом — большая работа. 1 января прошлого года Эми проснулась с решимостью все изменить и больше не «заедать» свои проблемы. Американка сделала фото «до» — и пообещала себе, что к концу года будет другой.

Для себя девушка выбрала сайклинг — велотренировки. Первые пять месяцев она ходила в фитнес-клуб от трех до пяти раз в неделю. Когда почувствовала себя готовой, начала заниматься с персональным тренером. А потом подключила групповые высокоинтервальные тренировки.


Фото: instagram.com/amyedens

«Когда я только начала тренироваться, я держала планку 15 секунд. Через несколько месяцев это были 45 секунд. Теперь — полторы минуты!» — гордится своими результатами Эми.

Что касается питания, то его девушка контролировала лишь 80% времени — как минимум день в неделю разрешала себе не думать о калориях и «правильных» продуктах.


Фото: instagram.com/amyedens

Но сложнее всего оказались не тренировки и диета — а поставить свои приоритеты на первое место.

— Так легко потеряться в работе или в просьбах других людей! Мне пришлось научиться говорить «нет» тем вещам, которые противоречили моей цели — а это не всегда легко или приятно. Но любовь к себе без этого невозможна, — уверена Эми. — Сейчас я планирую заниматься и дальше, становиться сильнее физически и эмоционально. Надеюсь, что, поделившись своей историей, я вдохновлю других. И своим примером покажу: измениться с 1 января — это возможно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от amyedens (@amyedens)

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Чтобы мотивировать сдержать слово, Shape рассказал историю Эми Иденс из Нью-Йорка, которая действительно изменила себя ровно за год - с 1 января.
 
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