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Венедиктов: В Москве Лукашенко жмут, но у них почему-то не получается
Источник материала: Партизан
Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который известен близкими связями с руководством РФ и 24 декабря брал интервью у главы Беларуси, считает, что главными вопросами в "углублении интеграции" между Беларусью и Россией являются «единое государство, движение к единому государству, к наднациональным органам».
«Российская Федерация считает, что надо двигаться в ту сторону или прекратить вообще все эти разговоры и переходить на абсолютно коммерческие отношения, которые, безусловно, разорят Беларусь», - заявил Венедиктов в эфире передачи «Статус+».
По его словам, российские власти «жмут» президента Беларуси, «но пока что-то не получается у них». Целью такого давления, в том числе в нефтяной и газовой сферах, он назвал продление полномочий Владимира Путина как главы объединенного государства.
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Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, который известен близкими связями с руководством РФ и 24 декабря брал интервью у главы...
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