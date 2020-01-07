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Указом Президента Республики Беларусь 30 декабря 2019 г. № 492 внесены изменения в ПДД

08.01.2020 19:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Указом Президента Республики Беларусь 30 декабря 2019 г. № 492 внесены изменения в ПДД

Указом Президента Республики Беларусь 30 декабря 2019 г. № 492 внесены изменения в ПДД

Сравнительная таблица изменений в Правилах в 2020 году

Было Стало
8. Водитель имеет право:

8.3. передавать управление транспортным средством другому лицу, имеющему при себе водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории с талоном к нему (удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории с талоном к нему, временное разрешение на право управления механическим транспортным средством) (если не указано иное, далее — водительское удостоверение).		 8. Водитель имеет право:

8.3. передавать управление транспортным средством другому лицу, имеющему при себе водительское удостоверение на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории (удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории с талоном к нему, временное разрешение на право управления механическим транспортным средством) (если не указано иное, далее - водительское удостоверение).


12. Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки:

12.1. сотрудникам ГАИ:

12.1.3. документ (сертификат) о прохождении государственного технического осмотра (за исключением транспортного средства, ранее не зарегистрированного в Республике Беларусь и доставляемого потребителю или к месту государственной регистрации своим ходом);

12.1.4. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (договор внутреннего страхования, либо договор комплексного внутреннего страхования, либо договор пограничного страхования, либо договор страхования «Зеленая карта», действительный на территории Республики Беларусь);
12. Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе и передавать для проверки:

12.1. сотрудникам ГАИ:

12.1.3. разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении (за исключением транспортного средства, ранее не зарегистрированного в Республике Беларусь и доставляемого потребителю или к месту государственной регистрации своим ходом);

12.1.4. документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (договор внутреннего страхования, либо договор комплексного внутреннего страхования, либо договор пограничного страхования, либо договор страхования «Зеленая карта», действительный на территории Республики Беларусь), за исключением случаев заключения договора внутреннего страхования в электронном виде;

31. Водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, обязан:

31.4. записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего подпункта.

Водитель в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в ГАИ при наличии одновременно следующих обстоятельств:
...
— вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в дорожно-транспортном происшествии, оценивается водителями данных транспортных средств в размере до 400 евро по установленному Национальным банком официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро.
31. Водитель, являющийся участником дорожно-транспортного происшествия, обязан:

31.4. записать фамилии и адреса очевидцев дорожно-транспортного происшествия, сообщить о случившемся в милицию и ожидать прибытия сотрудников ГАИ, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего подпункта.

Водитель в случае дорожно-транспортного происшествия вправе не сообщать о нем в ГАИ при наличии одновременно следующих обстоятельств:
...
— вред, причиненный каждому транспортному средству, участвовавшему в дорожно-транспортном происшествии, оценивается водителями данных транспортных средств в размере до 800 евро по установленному Национальным банком официальному курсу белорусского рубля по отношению к евро.

194. Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства:

194.13. с внешне видимыми наклейками (изображениями), кроме размещаемых в установленном порядке опознавательных знаков транспортных средств, предусмотренных в приложении 5 к настоящим Правилам, разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, рекламы, информации о принадлежности транспортного средства соответствующей организации (индивидуальному предпринимателю).		 194. Запрещается участие в дорожном движении транспортного средства:

194.13. с внешне видимыми наклейками (изображениями), кроме размещаемых в установленном порядке опознавательных знаков транспортных средств, предусмотренных в приложении 5 к настоящим Правилам, рекламы, информации о принадлежности транспортного средства соответствующей организации (индивидуальному предпринимателю).

Указом Президента Республики Беларусь 30 декабря 2019 г. № 492 внесены изменения в ПДД

 
 
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  Указом Президента Республики Беларусь 30 декабря 2019 г. № 492 внесены изменения в ПДД Сравнительная таблица изменений в Правилах в 2020 году Было Стало 8. Водитель...
 
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