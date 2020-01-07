Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Когда по 35?

Источник материала: Виртуальный Брест

Беларусь и Европейский союз сегодня подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, сообщает БЕЛТА.





Церемония состоялась в Брюсселе. От белорусской стороны подписи под соглашениями поставил министр иностранных дел Владимир Макей. Евросоюз представляли заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (Хорватия сейчас председательствует в Европейском совете) и европейский комиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Перед подписанием Давор Божинович напомнил, что стороны вели переговоры с 2014 года. По его словам, визовая статистика говорит о прочных связях между Беларусью и ЕС: в 2018 году почти 700 тыс. граждан подали заявки на получение шенгенской визы, а более 80% выданных виз были многоразовые. "Беларусь - страна с одним из самых высоких показателей выданных шенгенских виз и с одним из наименьших процентов отказов", - обратил он внимание.

Об этом рассказал заместитель премьер-министра - министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович на церемонии подписания соглашений об упрощении выдачи виз и о реадмиссии между Беларусью и ЕС.





Владимир Макей в свою очередь отметил, что стороны старались подписать документы намного раньше, однако по разным причинам это не удалось. Он рассчитывает, что Евросоюз использует все возможности, чтобы временно заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов в размере 60 евро до момента вступления в силу подписанного соглашения.

После подписания соглашений в Брюсселе состоялись встречи Владимира Макея с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид и европейским комиссаром по бюджету и административным вопросам Йоханнесом Ханом. Дипломаты обсудили развитие сотрудничества в двустороннем формате и на площадке "Восточного партнерства", сообщили в пресс-службе МИД.

Что предусматривает визовое соглашение с ЕС?

Оно предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.





Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Когда подешевеют визы для белорусов?

После подписания документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. То есть ждать придется несколько месяцев.

В начале февраля начнет действовать обновленный Визовый кодекс Европейского союза, который предусматривает повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Для белорусов эта цена будет действовать до тех пор, пока не вступит в силу соглашение с ЕС. Только после этого сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро.

В Евросоюзе предполагают, что соглашения вступят в силу в июне. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Беларуси.

В чем суть соглашения о реадмиссии?

Со вступлением документа в силу Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

"По консолидированному мнению белорусских государственных органов, данное соглашение не несет значительных миграционных рисков для Беларуси", - ранее заявляли в МИД.