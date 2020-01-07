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ООО «АйПауэр» организует открытый прием граждан. Где и когда собираемся?
08.01.2020 19:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Об открытом приеме граждан
Для обеспечения взаимодействия с представителями общественности администрация ООО «АйПауэр» организует открытый прием граждан.
Прием состоится 9 января 2020 года с 16.00 до 17.00 по адресу ул. Пионерская, 52 офис 608.
Приём граждан осуществляют:
В ходе личного приёма желающие представители общественности смогут обратиться к руководству ООО «АйПауэр» с вопросами о деятельности предприятия.
Телефон открытой линии: +375 44 500 55 20
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Об открытом приеме граждан Для обеспечения взаимодействия с представителями общественности администрация ООО «АйПауэр» организует открытый прием граждан....
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