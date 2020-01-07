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В Нацбанке Беларуси рассказали, сколько валюты продали белорусы за 2019 год
Источник материала: Партизан
Нацбанк страны опубликовал статистику валютного рынка за 2019 год.
В финансовом ведомстве отмечают, что в декабре прошлого года впервые за 2029 год спрос на валюту в стране превысил предложение.
Как сообщается в опубликованной Национальным банком Республики Беларусь статистической информации, чистыми покупателями стали как предприятия-резиденты, так и население.
В итоге спрос превысил предложение на 161 млн долларов.
В опубликованной информации говорится, что граждане страны в последнем месяце прошлого года купили 929,3 млн долларов.
При этом за аналогичный период продано валюты на 886,2 млн долларов. В итоге население стало чистым покупателем в размере 43,1 млн долларов.
Юридические лица в декабре приобрели валюты в сумме 2,46 млрд долларов, а продали за это время на 2,31 млрд долларов.
Соответственно, юрлица-резиденты республики стали чистыми покупателями в размере 147,6 млн долларов.
Нерезиденты в декабре прошлого года продали валюты на 74,6 млн долларов. Они также приобрели валюты на сумму 104,3 млн долларов, оставаясь чистыми продавцами в размере 29,7 млн долларов.
Белорусы в прошлом году продали валюты почти на 600 млн долларов больше, чем купили.
Так, физлица продали наличной и безналичной валюты на 9 млрд 763,3 млн долларов в эквиваленте, купили порядка 9 млрд 165,6 млн долларов.
Чистая продажа инвалюты физлицами составила 597,7 млн долларов.
Юрлица Беларуси продали иностранной валюты на 22 млрд 374,9 млн долларов в эквиваленте, купили на 21 млрд 843,3 млн.
Нерезиденты Беларуси в 2019 году продали валюты на 947,5 млн долларов в эквиваленте, купили – 375,6 млн долларов.
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Нацбанк страны опубликовал статистику валютного рынка за 2019 год.
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