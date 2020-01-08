Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 9 января 2020 года православные христиане чтут память святого Стефана. Сегодня 9-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 357 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 9 января

Национальный день абрикоса в США;

День игры в прятки с зимой;

Праздник бога Эбису в Японии (покровителя рыбаков и торговцев);

День республики в Сербии;

Национальный день мучеников в Панаме;

День Стефана;

Святки (4 день).

▶ Какой праздник 9 января по церковному календарю и можно ли работать

9 января у православных посвящено святому Стефану – первому христианскому мученику, родом из еврейской диаспоры. Морозы в это время обычно усиливались, поэтому считалось, что пришла настоящая зима. В этот день продолжались Святки и народные гуляния.

Поста нет.

▶ 9 января: что можно делать, а что нельзя

На Руси в Степанов день пастухи заключали договора на выпас скотины, а хозяева лошадей поили своих животных из серебряной посуды или хотя бросив в воду серебряную монетку, заодно проводя обряд на защиту от ведьм. Для этого вбивали в землю на своей территории осиновый кол. Некоторые и вовсе весь свой периметр кольями защищали, а не только конюшню.

9 января девушки "хоронили" свои печали: ставилась специальная чаша, к ней по очереди подходили девушки и выливали в нее воду из сосудов; таким образом смывали с сердца тоску.

Существует и специальное гадание на замужество в Степанов день: взять горсть семечек, сыпануть на стол и пересчитывать парами – если в конце осталась одна одинокая, непарная, семечка, то на скорое замужество рассчитывать не приходится.

Люди на Степанов день говорили: "Пришел Степан – на нем красный жупан". Это означало, что совсем скоро придут морозы. Если же в этот день шел снег, то вскоре стоило ждать сырую погоду.

По народным поверьям, 9 января нельзя работать по дому: это один из праздников рождественского цикла.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Антонина, Елена;

Степан, Федор, Яков, Тихон.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 9 января

Есть такие приметы 9 января на погоду:

вороны сидят на снегу – скоро потеплеет;

на улице не видно мелких птиц – к снегопадам;

ночью красная луна – к потеплению;

снег идет – скоро ждать мокрого ненастья;

снегопад – к урожаю ягод и грибов;

много инея на деревьях – к урожаю хлеба.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 9 января

1599 – в Массельбурге (Шотландия) создана древнейшая из официально зарегистрированных масонских лож;

1792 – заключен Ясский мирный договор, который положил конец Русско-турецкой войне 1787–1791 годов;

1769 – по указу Екатерины II в России введен ассигнационный рубль (бумажные купюры);

1905 – произошло "Кровавое воскресенье" – расстрел царскими войсками мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу для подачи петиции о рабочих нуждах царю Николаю II. Начало I Русской революции;

1951 – официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке;

1969 – первый опытный полет сверхзвукового самолета «Конкорд»;

1986 – первый полет самолета АН-124 «Руслан»;

1992 – провозглашена независимость Республики Сербской;

1993 – в Минске было возвращено верующим здание Архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии;

1995 – Валерий Поляков на борту орбитальной космической станции «Мир» установил новый мировой рекорд продолжительности пребывания в космосе (439 дней);

2007 – миру представили первый iPhone.

▶ Кто из знаменитостей родился 9 января

В этот день родились такие знаменитости:

1797 – Фердинанд Врангель, российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал;

1878 – Джон Бродес Уотсон, американский психолог, основатель бихевиоризма;

1908 – Симона де Бовуар, французская писательница, философ, идеолог феминистского движения ("Второй пол");

1913 – Ричард Никсон, 37-й президент США (1969–1974);

1924 – Сергей Параджанов, кинорежиссер, считается одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа" ("Тени забытых предков", "Цвет граната");

1941 – Джоан Баэз, американская политическая активистка, автор и исполнитель песен в стиле фолк и кантри;

1944 – Джимми Пейдж, британский гитарист, композитор, основатель культовой рок-группы Led Zeppelin;

1955 – Дж. К. Симмонс, американский киноактер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA ("Одержимость");

1982 – Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма;

1989 – Нина Добрев, канадская актриса ("Дневники вампира").