⭐ 9 января 2020 года православные христиане чтут память святого Стефана. Сегодня 9-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 357 дней❗
▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 9 января
- Национальный день абрикоса в США;
- День игры в прятки с зимой;
- Праздник бога Эбису в Японии (покровителя рыбаков и торговцев);
- День республики в Сербии;
- Национальный день мучеников в Панаме;
- День Стефана;
- Святки (4 день).
▶ Какой праздник 9 января по церковному календарю и можно ли работать
9 января у православных посвящено святому Стефану – первому христианскому мученику, родом из еврейской диаспоры. Морозы в это время обычно усиливались, поэтому считалось, что пришла настоящая зима. В этот день продолжались Святки и народные гуляния.
Поста нет.
▶ 9 января: что можно делать, а что нельзя
На Руси в Степанов день пастухи заключали договора на выпас скотины, а хозяева лошадей поили своих животных из серебряной посуды или хотя бросив в воду серебряную монетку, заодно проводя обряд на защиту от ведьм. Для этого вбивали в землю на своей территории осиновый кол. Некоторые и вовсе весь свой периметр кольями защищали, а не только конюшню.
9 января девушки "хоронили" свои печали: ставилась специальная чаша, к ней по очереди подходили девушки и выливали в нее воду из сосудов; таким образом смывали с сердца тоску.
Существует и специальное гадание на замужество в Степанов день: взять горсть семечек, сыпануть на стол и пересчитывать парами – если в конце осталась одна одинокая, непарная, семечка, то на скорое замужество рассчитывать не приходится.
Люди на Степанов день говорили: "Пришел Степан – на нем красный жупан". Это означало, что совсем скоро придут морозы. Если же в этот день шел снег, то вскоре стоило ждать сырую погоду.
По народным поверьям, 9 января нельзя работать по дому: это один из праздников рождественского цикла.
▶ Именины сегодня отмечают
День ангела справляют:
- Антонина, Елена;
- Степан, Федор, Яков, Тихон.
Не забудь поздравить именинников!
▶ Народные приметы и обычаи на 9 января
Есть такие приметы 9 января на погоду:
- вороны сидят на снегу – скоро потеплеет;
- на улице не видно мелких птиц – к снегопадам;
- ночью красная луна – к потеплению;
- снег идет – скоро ждать мокрого ненастья;
- снегопад – к урожаю ягод и грибов;
- много инея на деревьях – к урожаю хлеба.
▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 9 января
1599 – в Массельбурге (Шотландия) создана древнейшая из официально зарегистрированных масонских лож;
1792 – заключен Ясский мирный договор, который положил конец Русско-турецкой войне 1787–1791 годов;
1769 – по указу Екатерины II в России введен ассигнационный рубль (бумажные купюры);
1905 – произошло "Кровавое воскресенье" – расстрел царскими войсками мирного шествия петербургских рабочих к Зимнему дворцу для подачи петиции о рабочих нуждах царю Николаю II. Начало I Русской революции;
1951 – официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке;
1969 – первый опытный полет сверхзвукового самолета «Конкорд»;
1986 – первый полет самолета АН-124 «Руслан»;
1992 – провозглашена независимость Республики Сербской;
1993 – в Минске было возвращено верующим здание Архикафедрального собора Пресвятой Девы Марии;
1995 – Валерий Поляков на борту орбитальной космической станции «Мир» установил новый мировой рекорд продолжительности пребывания в космосе (439 дней);
2007 – миру представили первый iPhone.
▶ Кто из знаменитостей родился 9 января
В этот день родились такие знаменитости:
1797 – Фердинанд Врангель, российский мореплаватель и полярный исследователь, адмирал;
1878 – Джон Бродес Уотсон, американский психолог, основатель бихевиоризма;
1908 – Симона де Бовуар, французская писательница, философ, идеолог феминистского движения ("Второй пол");
1913 – Ричард Никсон, 37-й президент США (1969–1974);
1924 – Сергей Параджанов, кинорежиссер, считается одним из основателей "новой советской волны" и "поэтического кинематографа" ("Тени забытых предков", "Цвет граната");
1941 – Джоан Баэз, американская политическая активистка, автор и исполнитель песен в стиле фолк и кантри;
1944 – Джимми Пейдж, британский гитарист, композитор, основатель культовой рок-группы Led Zeppelin;
1955 – Дж. К. Симмонс, американский киноактер, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA ("Одержимость");
1982 – Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма;
1989 – Нина Добрев, канадская актриса ("Дневники вампира").