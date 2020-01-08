Настоящие оптимисты: как выглядят дома в Минске и пригороде, цена которых выше миллиона долларов

Источник материала: Tut.by

Рынок загородной элитной недвижимости уже не первый год находится в кризисе из-за низкого спроса на дорогие дома (от миллиона долларов и выше). Эксперты отмечают, что такие объекты всегда были штучным товаром и продавались не быстро. Минимальный спрос знатоки рынка объясняют банальным отсутствием денег у покупателей. В свою очередь, продавцы, уставшие ждать клиентов, идут на существенные уступки в цене. Например, шикарную усадьбу итальянца в Тресковщине сейчас продают за 590 тысяч долларов, а в 2017 году ее оценивали почти в миллион долларов. Оптимизм пока есть лишь у тех продавцов, кто выставил свои объекты на рынок недавно. REALTY.TUT.BY сделал подборку особняков дороже миллиона долларов. Фото и цены — в материале.

Два особняка в Ждановичах

Дом 2017 года постройки и площадью почти 500 квадратных метров предлагают за 1,15 миллиона долларов. Особняк имеет четыре уровня, где расположены кухня-столовая, 6 жилых комнат, 4 санузла, 3 гардеробные, большая постирочная, комната отдыха и топочная.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В доме есть все центральные коммуникации. Участок — 16,5 сотки с гостевым домом и баней.



Фото: realt.by

Также в Ждановичах предлагают особняк за 1,5 миллиона долларов. Дом трехуровневый, площадью 355 квадратных метров (жилая — 141 «квадрат»). Все коммуникации, включая канализацию, центральные. В отделке использовались натуральные качественные материалы, сказано в объявлении.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

В доме предусмотрен отдельный вход для второй семьи или помощников. Там же предусмотрены кухня, две комнаты и санузел. В центральной части дома расположены гостиная с кухней, три спальни, два санузла, три холодных помещения для хранения вещей и продуктов.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Площадь участка — 15 соток. «Свой выход в сосновый лес, детально продуманный ландшафтный дизайн участка. По участку протекает ручей, есть пруд, вода, проходя через систему очистки, подается и откачивается с помощью электронасоса. На участке также установлен бассейн-джакузи, есть беседка с русской печью».



Фото: realt.by



Фото:realt.by

Веснинка

Самое оптимистичное предложение на рынке элитной недвижимости в Минске и пригороде — особняк в Веснинке, где большую часть участков президент выделил чиновникам. Сейчас тут продается дом за 2,1 миллиона долларов в эквиваленте.



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Фасад дома обложен клинкерным кирпичом ручной формовки (производства Бельгии). Крыша — многоскатная с фронтами, покрыта керамической черепицей французского производства.

В особняке два уровня общей площадью 380 квадратных метров. Все коммуникации центральные.



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by



Фото: realt.by

Площадь участка — 15 соток. На участке выполнен ландшафтный дизайн, разбит сад плодовых деревьев, имеется система автополива.