|
Настоящие оптимисты: как выглядят дома в Минске и пригороде, цена которых выше миллиона долларов
Источник материала: Tut.by
Рынок загородной элитной недвижимости уже не первый год
Два особняка в Ждановичах
Дом 2017 года постройки и площадью почти 500 квадратных метров предлагают за 1,15 миллиона долларов. Особняк имеет четыре уровня, где расположены кухня-столовая, 6 жилых комнат, 4 санузла, 3 гардеробные, большая постирочная, комната отдыха и топочная.
В доме есть все центральные коммуникации. Участок — 16,5 сотки с гостевым домом и баней.
Также в Ждановичах предлагают особняк за 1,5 миллиона долларов. Дом трехуровневый, площадью 355 квадратных метров (жилая — 141 «квадрат»). Все коммуникации, включая канализацию, центральные. В отделке использовались натуральные качественные материалы, сказано в объявлении.
В доме предусмотрен отдельный вход для второй семьи или помощников. Там же предусмотрены кухня, две комнаты и санузел. В центральной части дома расположены гостиная с кухней, три спальни, два санузла, три холодных помещения для хранения вещей и продуктов.
Площадь участка — 15 соток. «Свой выход в сосновый лес, детально продуманный ландшафтный дизайн участка. По участку протекает ручей, есть пруд, вода, проходя через систему очистки, подается и откачивается с помощью электронасоса. На участке также установлен бассейн-джакузи, есть беседка с русской печью».
Веснинка
Самое оптимистичное предложение на рынке элитной недвижимости в Минске и пригороде — особняк в Веснинке, где большую часть участков президент выделил чиновникам. Сейчас тут продается дом за 2,1 миллиона долларов в эквиваленте.
Фасад дома обложен клинкерным кирпичом ручной формовки (производства Бельгии). Крыша — многоскатная с фронтами, покрыта керамической черепицей французского производства.
В особняке два уровня общей площадью 380 квадратных метров. Все коммуникации центральные.
Площадь участка — 15 соток. На участке выполнен ландшафтный дизайн, разбит сад плодовых деревьев, имеется система автополива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из самых высоких по цене предложений - особняк в Веснинке, где строились в основном чиновники и бизнесмены.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)