Производственный календарь на 2020 год

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Для 5-дневной рабочей недели

Месяцы и иные периоды года Количество дней Расчетная норма

рабочего времени (в часах) кален-

дарные рабочие

(обычные

и предпраздничные) нерабочие

(выходные

и праздничные) при 40-часовой рабочей неделе при 35-часовой рабочей неделе Январь 31 20 (19 + 1) 11 (8 + 3) 159 139 Февраль 29 20 9 160 140 Март 31 22 9 (8 + 1) 176 154 I квартал 91 62 29 495 433 Апрель 30 21 (19 + 2) 9 (8 + 1) 166 145 Май 31 20 (19 + 1) 11 (9 + 2) 159 139 Июнь 30 22 8 176 154 II квартал 91 63 28 501 438 1-е полугодие 182 125 57 996 871 Июль 31 22 (21 + 1) 9 (8 + 1) 175 153 Август 31 21 10 168 147 Сентябрь 30 22 8 176 154 III квартал 92 65 27 519 454 Октябрь 31 22 9 176 154 Ноябрь 30 21 (20 + 1) 9 (8 + 1) 167 146 Декабрь 31 22 (20 + 2) 9 (8 + 1) 174 152 IV квартал 92 65 27 517 452 2-е полугодие 184 130 54 1 036 906 2020 год 366 255 (247 + 8) 111 (101 + 10) 2 032 1 777

Для 6-дневной рабочей недели

Месяцы и иные периоды года Количество дней Расчетная норма

рабочего времени (в часах) кален-

дарные рабочие (обычные

и предпраздничные) нерабочие

(выходные

и праздничные) при 40-часовой рабочей неделе при 35-часовой рабочей неделе Январь 31 24 (23 + 1) 7 (4 + 3) 159 139 Февраль 29 25 4 165 145 Март 31 26 (25 + 1) 5 (4 + 1) 173 151 I квартал 91 75 16 497 435 Апрель 30 25 (23 + 2) 5 (4 + 1) 165 144 Май 31 24 (23 + 1) 7 (5 + 2) 159 139 Июнь 30 26 4 174 152 II квартал 91 75 16 498 435 1-е полугодие 182 150 32 995 870 Июль 31 26 (25 + 1) 5 (4 + 1) 173 151 Август 31 26 5 172 151 Сентябрь 30 26 4 174 152 III квартал 92 78 14 519 454 Октябрь 31 27 4 179 157 Ноябрь 30 24 (23 + 1) 6 (5 + 1) 161 140 Декабрь 31 26 (24 + 2) 5 (4 + 1) 172 150 IV квартал 92 77 15 512 447 2-е полугодие 184 155 29 1 031 901 2020 год 366 305 (296 + 9) 61 (51 + 10) 2 026 1 771

На каждый календарный год Правительство Республики Беларусь или уполномоченный им орган устанавливает расчетную норму рабочего времени каждого календарного года (ст. 124 ТК). Документ: Трудовой кодекс Республики Беларусь (далее – ТК).

На 2020 г. расчетная норма рабочего времени установлена постановлением №67, согласно которому при полной норме продолжительности рабочего времени на 2020 г. она составит:

– для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2 032 ч;

– для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2 026 ч.

Документ: постановление Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 20.12.2019 № 67 (далее постановление № 67)

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю (ст. 112 ТК) для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье и для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье и рассчитана:

– для 5-дневной рабочей недели – исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 ч, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 7 ч;

– для 6-дневной рабочей недели – исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 ч, в субботу – 5 ч, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 6 и 4 ч соответственно.

При этом сумма часов работы по графику сменности при 5-дневной и 6-дневной рабочей неделе должна соответствовать расчетной норме рабочего времени каждого календарного года, которая устанавливается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом (ст. 124 ТК).

Расчетная норма рабочего времени календарного года может рассчитываться следующим образом: продолжительность рабочей недели 40 ч делится на 5, умножается на количество рабочих дней в году по календарю 5-дневной рабочей недели, из полученной суммы вычитается количество часов, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней. В аналогичном порядке может рассчитываться расчетная норма рабочего времени календарного года при иной продолжительности рабочей недели (36, 30, 24 ч и т.д.).

При определении количества рабочих дней из числа календарных дней исключаются выходные дни по календарю 5-дневной или 6-дневной рабочей недели, а также дни государственных праздников и праздничных дней, которые согласно п. 3 Указа 157 объявлены нерабочими днями.

Документ: Указ Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» (далее – Указ № 157).

В 2020 г. 366 календарных дней. Из этого количества дней при 5-дневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье будет 111 нерабочих (выходных и праздничных) дней и 255 рабочих дней (366 – 111), а при 6-дневной рабочей неделе – 61 нерабочий (выходной и праздничный) день и 305 рабочих дней (366 – 61).

Среднемесячное количество рабочих дней в 2020 г. составит при 5-дневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье 21,3 дня (255 / 12), при 6-дневной рабочей неделе с выходным днем в воскресенье – 25,4 дня (305 / 12).

Например.

Норма рабочего времени при 5-дневной рабочей неделе в 2020 г. составит:

– при 40-часовой рабочей неделе – 2 032 ч (8 ч х 255 дней – 8 ч);

– 36-часовой рабочей неделе – 1 828 ч (7,2 ч х 255 дней – 8 ч);

– 24-часовой рабочей неделе – 1 216 ч (4,8 ч х 255 дней – 8 ч).

В аналогичном порядке может рассчитываться расчетная норма рабочего времени при 5-дневной рабочей неделе каждого конкретного месяца: продолжительность рабочей недели (40, 36, 30, 24 ч и т.д.) делится на 5, умножается на количество рабочих дней по календарю 5-дневной рабочей недели конкретного месяца и из полученной суммы вычитается количество часов в данном месяце, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней.

Например.

В январе 2020 г. при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье будет 20 рабочих дней и 1 предпраздничный день.

Расчетная норма рабочего времени в январе 2020 г. составит:

– при 40-часовой рабочей неделе – 159 ч (8 ч х 20 дней – 1 ч);

– 35-часовой рабочей неделе – 139 ч (7 ч х 20 дней – 1 ч).

В марте 2020 г. при 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными днями в субботу и воскресенье будет 22 рабочих дня, предпраздничных дней нет.

Расчетная норма рабочего времени в марте составит:

– при 40-часовой рабочей неделе – 176 ч (8 ч х 22 дня);

– 35-часовой рабочей неделе – 154 ч (7 ч х 22 дня).

Если в организации установлен иной режим работы (например, 5-дневная рабочая неделя, при которой работникам предоставляются выходные дни не в субботу и воскресенье, либо 6-дневная рабочая неделя с выходным днем не в воскресенье, а в другой день календарной недели, либо при сменном режиме работы, а также при иных режимах работы), то устанавливаемая Минтруда и соцзащиты расчетная норма рабочего времени не применяется.

В данном случае наниматель самостоятельно рассчитывает расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм, установленных в ст. 112–117 ТК, и своим локальным правовым актом (далее – ЛПА) устанавливает ее величину на соответствующий календарный год, которая будет являться для работников организации нормальной продолжительностью рабочего времени.

Кроме того, расчетная норма рабочего времени календарного года рассчитывается нанимателем и в организациях, где согласно ст. 126 ТК по условиям производства (работы) невозможно или экономически нецелесообразно соблюдение установленной для данной категории работников ежедневной или еженедельной продолжительности рабочего времени, и соответственно применяется суммированный учет рабочего времени. В указанных организациях наниматель самостоятельно определяет учетный период (месяц, квартал, иной период), который не может превышать одного календарного года, в пределах которого в среднем должна быть соблюдена установленная для данной категории работников:

– норма продолжительности рабочего времени в неделю;

– ежедневная продолжительность рабочего времени (не более 12 ч);

– минимальная продолжительность еженедельного отдыха (не менее 42 ч).

При суммированном учете рабочего времени месячной нормой рабочего времени работника считается количество рабочих часов, предусмотренное графиком работ (сменности) на соответствующий месяц.

При суммированном учете рабочего времени рабочие и выходные дни, в т.ч. любой порядок их чередования, определяются графиком работ (сменности), который самостоятельно разрабатывается и утверждается нанимателем по согласованию с профсоюзом на весь учетный период.

В связи с изложенным расчетную норму рабочего времени на каждый календарный год, устанавливаемую Минтруда и соцзащиты, не целесообразно применять для всех режимов рабочего времени.

Установленная расчетная норма рабочего времени (в соответствии с постановлением № 67 либо ЛПА организации) применяется нанимателем для определения численности работников, продолжительности рабочего времени, в течение которого работник обязан находиться на рабочем месте, составления графиков работ (сменности), а также в целях обеспечения соблюдения норм продолжительности рабочего времени, установленных ТК.

Необходимо учитывать, что в случаях, когда работники в течение календарного года либо в отдельные его периоды освобождались от работы в соответствии с законодательством (в случаях временной нетрудоспособности, трудовым и иными отпусками, выполнением государственных обязанностей и иных случаях, предусмотренных законодательством), то для них наниматель пересчитывает норму рабочего времени. Так, из расчетной нормы рабочего времени работника исключается время, приходящееся на время его отсутствия в соответствии с законодательством, которое приходится на дни (часы) согласно утвержденному ему графику работы (сменности).

Особенности оплаты труда в праздничные и выходные дни

Из 10 нерабочих праздничных дней 9 отмечаются в дни, установленные Указом № 157, а 10-й праздничный день Радуница отмечается по календарю православной конфессии в текущем году.

В 2020 г. нерабочими праздничными днями будут:

1 и 2 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово (православное Рождество);

8 марта – День женщин;

28 апреля – Радуница (по календарю православной конфессии);

1 мая – Праздник труда;

9 мая – День Победы;

3 июля – День Независимости Республики Беларусь (День Республики);

7 ноября – День Октябрьской революции;

25 декабря – Рождество Христово (католическое Рождество).

В 2020 г. на воскресенье приходится 1 нерабочий праздничный день – 8 марта.

За каждый час работы в государственные праздники, праздничные и выходные дни сверх заработной платы, начисленной за указанное время, производится доплата:

– работникам со сдельной оплатой труда – не ниже сдельных расценок;

– работникам с повременной оплатой труда – не ниже часовых тарифных ставок (окладов) (ст. 69 ТК).

Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается Правительством Республики Беларусь, в иных организациях – трудовым договором и (или) ЛПА.

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен до-платы с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время 1 неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (1 день отдыха за 8 ч работы в сверхурочное время).

Если работа в государственные праздники и праздничные дни выполнялась сверх месячной нормы рабочего времени, работнику, по его желанию, помимо доплаты может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха.

Внимание! Обязательным условием для привлечения работника к работе в выходной день является наличие приказа (распоряжения) нанимателя, в котором оговариваются все условия привлечения его к работе в выходной день.

Порядок привлечения к работе в выходной день и его оформление определены нормами ст. 142, 143 и 145 ТК.

Продолжительность работы в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню (далее – предпраздничные дни), которые объявлены Указом № 157 нерабочими днями, сокращается на 1 ч (ст. 116 ТК).

Справочно: при 5-дневной рабочей неделе 6 января, 27 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября, 24 декабря и 31 декабря являются предпраздничными рабочими днями.

При 6-дневной рабочей неделе предпраздничными рабочими днями являются: 6 января, 7 марта, 27 апреля, 30 апреля, 8 мая, 2 июля, 6 ноября, 24 декабря и 31 декабря.

Данная норма (ст. 116 ТК) распространяется на всех работников независимо от установленной для них продолжительности рабочего времени и не содержит исключения для каких-либо категорий работников, в т.ч. для работающих по совместительству, для работников, которым установлены сокращенная продолжительность рабочего времени либо неполное рабочее время.

Профессиональные праздники (например, День юриста, День учителя, День банковских и финансовых работников, День работников физической культуры и спорта и т.д.) не являются нерабочими праздничными днями, и на них норма об уменьшении рабочего времени на 1 ч в предпраздничный рабочий день не распространяется.

Кроме того, рабочее время не сокращается, если нерабочему дню предшествует выходной день (по календарю или графику работ (сменности)).

Если по условиям производства сокращение продолжительности работы невозможно, то переработка компенсируется по соглашению сторон предоставлением дополнительного дня отдыха, оплачиваемого в одинарном размере, по мере накопления этих часов, или повышенной их оплатой в размере, установленном для оплаты сверхурочной работы в соответствии со ст. 69 ТК (часть вторая ст. 116 ТК).

Законодательством о труде не установлен период, в течение которого работнику предоставляется дополнительный день отдыха, как компенсация переработки в предпраздничные дни. В связи с этим нанимателю целесообразно установить условия предоставления дополнительного дня отдыха, например, в течение учетного периода.

При составлении графиков работ (сменности) следует учитывать, что работа не производится в государственные праздники или праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими (ст. 147 ТК).

В государственные праздники или праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям (непрерывно действующие организации), работы, вызванные необходимостью непрерывного обслуживания населения, организаций, а также неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы (часть вторая ст. 147 ТК). При этом такие работы планируются заранее в графике работы (сменности) в счет месячной нормы рабочего времени.

Электронный журнал «Главный бухгалтер».