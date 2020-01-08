Фанату «Бенфики» пришлось пробежаться голым по Лиссабону из-за данного им обещания

Источник материала: Tut.by

Фанат «Бенфики» пробежался по Лиссабону голым после перехода в клуб немецкого полузащитника Юлиана Вайгля, передает eurosport.

В середине декабря мужчина написал в твиттере: «Если Вайгль перейдет в „Бенфику“, я пробегу километр по улице голым». В итоге переход 24-летнего футболиста состоялся, и он лично написал фанату: «Давай!»

Тот оказался человеком слова и пробежал по Лиссабону почти голым: во время километрового забега на нем оставался только шарф «Бенфики».

«Человек слова», — восхитился Вайгль и пообещал болельщику именную джерси. Отметим, что он перешел в «Бенфику» из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро.