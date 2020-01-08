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ДТП в Буда-Кошелевском районе: спасатели деблокировали пострадавшего водителя

09.01.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

5 январь 2020 в 22-41 от помощника дежурного по РОВД по прямой линии связи поступило сообщение о том, что по адресу: Буда-Кошелевский р-н, Узовский с/С, трасса М8, в 15 километрах от д.Уза произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым, в легковом автомобиле зажат человек.

 

ДТП в Буда-Кошелевском районе: спасатели деблокировали пострадавшего водителя
Фото Pixabay

По прибытии к месту вызова спасателей установлено, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ-21099» оказался зажат в салоне автомобиля на водительском сидении.

Работниками МЧС при помощи гидравлического инструмента «Holmatrо» был деблокирован водитель легкового автомобиля и передан работникам скорой медицинской помощи. С различными диагнозами госпитализирован в УЗ «Гомельская областная клиническая больница». Водитель грузового автомобиля не пострадал, в медицинской помощи не нуждается.

ДТП в Буда-Кошелевском районе: спасатели деблокировали пострадавшего водителя

По информации Гомельского ОУ МЧС

 
 
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5 январь 2020 в 22-41 от помощника дежурного по РОВД по прямой линии связи поступило сообщение о том, что по адресу: Буда-Кошелевский р-н, Узовский...
 
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