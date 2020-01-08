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Михаил Финберг попал в реанимацию
Источник материала: Партизан
Заслуженный артист Беларуси, руководитель Национального академического концертного оркестра Михаил Финберг попал в реанимацию, об этом
«Михаил Яковлевич находится в больнице», — рассказала заслуженная артистка.
Она уточнила, что 72-летний Финберг был госпитализирован из-за проблем с сердцем, медики вовремя начали лечение. Состояние здоровья знаменитого белорусского дирижера постепенно улучшается, сказала Тамело.
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Заслуженный артист Беларуси, руководитель Национального академического концертного оркестра Михаил Финберг попал в реанимацию, об этом Sputnikсообщила белорусская...
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