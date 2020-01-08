Локализован источник повторяющихся радиосигналов из космоса. Вопросов стало еще больше

Источник материала: Tut.by

Используя телескопы Европейской сети VLBI, астрономы локализовали второй за всю историю наблюдений источник повторяющихся быстрых радиовсплесков, который, как оказалось, расположен в спиральной галактике, похожей на Млечный Путь. Он удален от Земли всего на 500 миллионов световых лет и является ближайшим из всех, чье местоположение удавалось определить ранее. Результаты наблюдений и выводы ученых представлены в журнале Nature Astronomy , пишет издание « Ин-Спейс ».



Фото: Shriharsh Tendulkar/Gemini Observatory

«Среда, из которой пришел сигнал, разительно отличается от тех, что содержат ранее локализованные источники быстрых радиовсплесков. Это полностью ломает все предыдущие предположения о природе этих загадочных внегалактических событий», — пишут авторы исследования.

Быстрые радиовсплески являются одной из величайших тайн в астрономии. Происхождение этих коротких вспышек в радиодиапазоне, типичная энергия которых эквивалентна выбросу в космическое пространство энергии, испускаемой Солнцем в течение нескольких десятков тысяч лет, остается загадкой. И, хотя эти события длятся всего одну тысячную доли секунды, с момента их первого обнаружения в 2007 году телескопами зафиксировано более сотни сигналов, однако локализовать источники до этого момента удалось только в четырех случаях.

«Многократные сигналы, которые мы улавливали в 2016 году от первого из известных повторяющихся быстрых радиовсплесков, приходили из очень специфических и экстремальных условий внутри крошечной карликовой галактики. С одной стороны, его открытие стало важным шагом на пути к разгадке головоломки о природе этих событий, а с другой — подняло больше вопросов, чем дало ответов», — рассказывает Бенито Маркот, ведущий автор исследования из Объединенного института VLBI.

19 июня 2019 года восемь телескопов Европейской сети VLBI одновременно зафиксировали радиосигналы, вновь начавшие поступать от источника FRB 180 916. J0158 + 65, впервые обнаруженного в 2018 году. За пять часов наблюдений массив зафиксировал четыре всплеска, каждый продолжительностью менее двух тысячных доли секунды. Разрешение, достигнутое с помощью комбинации телескопов, разнесенных на большое расстояние, позволило точно локализовать область размером всего семь световых лет.

Затем астрономы исследовали участок с помощью одного из крупнейших в мире оптических телескопов — 8-метрового «Gemini North» — расположенного на вершине потухшего вулкана Мауна-Кеа (Гавайи, США). Изучение окружающей среды вокруг источника показало, что всплески пришли из области активного звездообразования в спиральной галактике SDSS J015800.28 + 654 253.0, расположенной в полумиллиарде световых лет от Земли.

«Различия между пусковыми механизмами повторяющихся и неповторяющихся быстрых радиовсплесков становятся еще более размытыми, и мы считаем, что они вообще могут быть не связаны с определенным типом галактик или окружающей среды. Вполне возможно, что быстрые радиовсплески очень распространены, и им просто необходимы определенные условия, чтобы стать видимыми. Наша цель — локализовать как можно большее количество их источников и, в конечном итоге, понять природу этих загадочных событий», — заключил Джейсон Хессельс, соавтор исследования из Амстердамского университета (Нидерланды).