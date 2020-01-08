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На этих людях держится российская эстрада уже 30 лет. Вспоминаем мастодонтов сцены
Источник материала: Tut.by
Если в 1990-х смотреть телевизор, заснуть и проснуться перед ним только в начале 2020-го, сначала можно и не заметить подвоха. Некоторые звезды как выступали, так и продолжают это делать. И иногда кажется, что вообще при этом не стареют! TUT.BY вспоминает восемь таких мастодонтов. Как думаете, в чем секрет их неугомонности?
1. Валерий Леонтьев (70 лет)
Это человек, который получал Премию Ленинского комсомола тогда, когда части из нас еще даже в проекте не было — в 1985-м. А мог бы и пораньше, если бы в юности не успел поработать на «рабочих» должностях.
Будущий певец был и оператором на молокозаводе, и портным, и электриком… Но наконец закончил «культурный» вуз и начал свою долгую карьеру в музыке, с которой вы пересекались, даже если этого не хотели. Как минимум через песню «Казанова».
Кроме того, певец известен своими экстравагантными нарядами. Даже те, кто младше Леонтьева в четыре раза, не упустили возможность пошутить над этим. Помните тред в твиттере, где костюмы артиста сравнили с кухнями? Предлагаем
2. Алла Пугачева (70 лет)
Ее знает каждый: если не по творчеству, то по незаурядной личной жизни. Первые три брака Аллы Борисовны не примечательны ничем, кроме дочери от первого из них — Кристины Орбакайте, а вот следующие два (с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным) стали любимыми темами для журналов о звездах и тв-программ.
В случае этой артистки действительно проще рассказать о личном, чем о карьере — слишком много в ней вех и успешных синглов. Даже маленькие дети сегодня знают хит «Миллион алых роз»: он звучал в
Кстати, создатели «Ну, погоди!», видимо, вообще были фанатами Пугачевой: в другом выпуске Заяц
Напомним: в ноябре Примадонна
3. Филипп Киркоров (52 года)
От своей экс-жены Филипп Бедросович не отстает. Начав карьеру еще в 1980-х, певец не останавливается до сих пор. Причем делает это даже успешнее своих коллег старой закалки. Чего стоят только клипы на «
Но вернемся к нетленкам: даже если бы не было хайповых клипов 2010-х, Киркорова мы бы запомнили по песням вроде «Зайка моя» (1995) и «Единственная» (1998). И, кстати, как и Леонтьева, по абсолютно безумным по своей яркости и сложности нарядах. В 1998-м также выходит альбом «Ой, мама шика дам!», где есть мегахит с таким же названием и не забываемая и ныне песня «Дива».
Кстати, 15 ноября «Король хайпа» приезжает в Минск со своей новой шоу-программой. Кажется, надо идти!
4. «Руки Вверх!»: Сергей Жуков (43 года)
Несмотря на самый молодой возраст среди всех в списке, Сергей Жуков тоже светится на телевизоре давно — с 1990-х. К концу десятилетия вышел популярный сингл «Студент» и дальше группа только набирала градус хитовости. В 1998-м выходит альбом с до сих пор качовыми «Крошка моя» и драматичной «Чужие губы», через год — песня «Ну где же вы, девчонки?».
Миллениум у группы тоже начался улетно: с хитов «Ай-яй-яй» и «Алешка» (2000). Продолжился тоже ничего — песней «18 мне уже» (2001). В общем, вы сами все понимаете.
Сегодня Жуков переживает вторую молодость:
Планы группы на 2020-й на официальный сайт пока не выложили, но вы можете их не ждать и сходить на одну из многочисленных вечеринок 80-х и 90-х в — там есть большой шанс поплясать под «Руки Вверх!». И, кстати, под культовых и таких же вечных «Иванушек International» тоже.
5. София Ротару (72 года)
Ветеран сцены и самый возрастной представитель нашего списка: получала Премию Ленинского комсомола, когда это еще не стало мейнстримом — в 1978-м. При этом все еще периодически выпускает песни, выступает на концертах и мелькает на российских музыкальных каналах.
Песню «Червона рута» (1972) вы точно знаете, но не стоит забывать и о других хитах Ротару, которые лежат где-то в вашем подсознании. Это «Луна, луна» (1986), «Лаванда» (1986) и «Только этого мало» (1987), который в принципе в чем-то опередил свое время: не каждый день увидишь элементы готики и хард-рока в песне на стихи Арсения Тарковского.
В 2004-м Ротару выпускает альбом «Небо — это я» с хитами «Белый танец» и «Белая зима» и прочно застревает на экранах, а заодно — и в голове уже следующего поколения.
6. Валерия (51 год)
Первому альбому Валерии скоро стукнет тридцатник — он был выпущен в 1992-м. Все треки из него на английском. После в том же году появился сборник русских романсов, потом еще пара альбомов и наконец в 1999-м году — приставучая песня «Ты где-то там».
Следом пошли разрывные хиты — «Рига-Москва» и «Метелица» (2000), «Таю» (2001), «Часики» (2003), «Нежность моя» (2006). И, конечно, очень много экранного времени певица заняла со Стасом Пьехой, когда пела «Ты грустишь» (2006).
Валерия продолжает регулярно выпускать новые песни и клипы, правда, они уже не такие вирусные, как прошлые. Даже
В 2015-м певица исполнила
7. Олег Газманов (68 лет)
Начав свою карьеру с различных рок-групп, стал известен в качестве сольного артиста — пожалуй, самого «прыгающего» сольного артиста. Но это объясняется наличием звания мастера спорта по спортивной гимнастике. Родители певца, между прочим, уроженцы Беларуси (не все ж только у Скарлетт Йохансон наши корни искать).
Газманов — просто хит-машина советской и российской эстрады «для мужиков». Стоит вспомнить только «Офицеры» (1994), «Есаул» (1991) и «Ямайка» (1991). И, конечно, «Морячка» (1994) — гимн во славу феминитивов (на самом деле нет) еще до того, как о них вообще начал вставать вопрос.
Как и все вышеназванные артисты, Газманов не остановился и продолжил выпускать хиты в новом тысячелетии. Чего стоят только «Мои ясные дни» (2003) и «Сделан в СССР» (2005). Если вы уверены, что творчество певца несовременное,
8. «Любэ»: Николай Расторгуев (62 года)
Завершаем топ еще одним традиционно «мужским» коллективом — «Любэ». Вернее, его бессменным лидером Николаем Расторгуевым. Благодаря этому человеку стены ваших домов 1 января сотрясаются от подпевания строчкам «Давай за жизнь, давай, брат, до конца, давай за тех, кто с нами был тогда». Самое забавное, что при этом артист никогда не служил в армии — не прошел медкомиссию.
Только до начала нового миллениума группа выпустила «Атас» (1989), «Конь» (1994), «Комбат» (1996), «Ребята с нашего двора» (1997) — и, если не быть подготовленным к мощным выкрикам Расторгуева, лучше эти песни не включать.
В 2000-х группа выпускала не менее мощные песни: чего стоят только «Давай за…» (2002), «Березы» (2002) и «От Волги до Енисея» (2005). Ближе к 2010-м группа немного успокоилась, выпустив всего один альбом за десятилетие. Зато в 2015-м в Люберцах установили памятник творчеству группы — Расторгуева увековечили в металле при жизни.
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Эти люди поют и пляшут больше, чем некоторым из нас лет. Обалдеть!
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