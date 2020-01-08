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На этих людях держится российская эстрада уже 30 лет. Вспоминаем мастодонтов сцены

09.01.2020 10:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если в 1990-х смотреть телевизор, заснуть и проснуться перед ним только в начале 2020-го, сначала можно и не заметить подвоха. Некоторые звезды как выступали, так и продолжают это делать. И иногда кажется, что вообще при этом не стареют! TUT.BY вспоминает восемь таких мастодонтов. Как думаете, в чем секрет их неугомонности?

1. Валерий Леонтьев (70 лет)


Это человек, который получал Премию Ленинского комсомола тогда, когда части из нас еще даже в проекте не было — в 1985-м. А мог бы и пораньше, если бы в юности не успел поработать на «рабочих» должностях.

Будущий певец был и оператором на молокозаводе, и портным, и электриком… Но наконец закончил «культурный» вуз и начал свою долгую карьеру в музыке, с которой вы пересекались, даже если этого не хотели. Как минимум через песню «Казанова».

Кроме того, певец известен своими экстравагантными нарядами. Даже те, кто младше Леонтьева в четыре раза, не упустили возможность пошутить над этим. Помните тред в твиттере, где костюмы артиста сравнили с кухнями? Предлагаем еще раз насладиться им.

2. Алла Пугачева (70 лет)


Фото: Игорь Матвеев

Ее знает каждый: если не по творчеству, то по незаурядной личной жизни. Первые три брака Аллы Борисовны не примечательны ничем, кроме дочери от первого из них — Кристины Орбакайте, а вот следующие два (с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным) стали любимыми темами для журналов о звездах и тв-программ.

В случае этой артистки действительно проще рассказать о личном, чем о карьере — слишком много в ней вех и успешных синглов. Даже маленькие дети сегодня знают хит «Миллион алых роз»: он звучал в эпизоде «Ну, погоди!», а его фрагменты использовал модный Егор Крид в своей одноименной песне.

Кстати, создатели «Ну, погоди!», видимо, вообще были фанатами Пугачевой: в другом выпуске Заяц лично исполнил хит «Айсберг».

Напомним: в ноябре Примадонна приезжала в Минск с концертом и, хоть не спела много старых проверенных хитов, показала, что она еще ого-го.

3. Филипп Киркоров (52 года)


Фото: Илья Башнин, TUT.BY

От своей экс-жены Филипп Бедросович не отстает. Начав карьеру еще в 1980-х, певец не останавливается до сих пор. Причем делает это даже успешнее своих коллег старой закалки. Чего стоят только клипы на «Цвет настроения синий» (кстати, Егор Крид уже и сюда влез) и «Ибица» с Николаем Басковым.

Но вернемся к нетленкам: даже если бы не было хайповых клипов 2010-х, Киркорова мы бы запомнили по песням вроде «Зайка моя» (1995) и «Единственная» (1998). И, кстати, как и Леонтьева, по абсолютно безумным по своей яркости и сложности нарядах. В 1998-м также выходит альбом «Ой, мама шика дам!», где есть мегахит с таким же названием и не забываемая и ныне песня «Дива».

Кстати, 15 ноября «Король хайпа» приезжает в Минск со своей новой шоу-программой. Кажется, надо идти!

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4. «Руки Вверх!»: Сергей Жуков (43 года)


Скриншот видео «Слэмятся пацаны». YouTube-канал «Чикен карри»

Несмотря на самый молодой возраст среди всех в списке, Сергей Жуков тоже светится на телевизоре давно — с 1990-х. К концу десятилетия вышел популярный сингл «Студент» и дальше группа только набирала градус хитовости. В 1998-м выходит альбом с до сих пор качовыми «Крошка моя» и драматичной «Чужие губы», через год — песня «Ну где же вы, девчонки?».

Миллениум у группы тоже начался улетно: с хитов «Ай-яй-яй» и «Алешка» (2000). Продолжился тоже ничего — песней «18 мне уже» (2001). В общем, вы сами все понимаете.

Сегодня Жуков переживает вторую молодость: делает новые современные клипы и снимается в трэш-видео с мега-популярными Little Big, а вся группа рубит деньги на ностальгических концертах. Например, в Минск «Руки Вверх!» стабильно приезжают каждый год: в 2017-м и 2018-м это было весной, в прошлом году — в октябре.

Планы группы на 2020-й на официальный сайт пока не выложили, но вы можете их не ждать и сходить на одну из многочисленных вечеринок 80-х и 90-х в — там есть большой шанс поплясать под «Руки Вверх!». И, кстати, под культовых и таких же вечных «Иванушек International» тоже.

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5. София Ротару (72 года)


Ветеран сцены и самый возрастной представитель нашего списка: получала Премию Ленинского комсомола, когда это еще не стало мейнстримом — в 1978-м. При этом все еще периодически выпускает песни, выступает на концертах и мелькает на российских музыкальных каналах.

Песню «Червона рута» (1972) вы точно знаете, но не стоит забывать и о других хитах Ротару, которые лежат где-то в вашем подсознании. Это «Луна, луна» (1986), «Лаванда» (1986) и «Только этого мало» (1987), который в принципе в чем-то опередил свое время: не каждый день увидишь элементы готики и хард-рока в песне на стихи Арсения Тарковского.

В 2004-м Ротару выпускает альбом «Небо — это я» с хитами «Белый танец» и «Белая зима» и прочно застревает на экранах, а заодно — и в голове уже следующего поколения.

6. Валерия (51 год)


Скриншот из клипа «Тело хочет любви» (2016)

Первому альбому Валерии скоро стукнет тридцатник — он был выпущен в 1992-м. Все треки из него на английском. После в том же году появился сборник русских романсов, потом еще пара альбомов и наконец в 1999-м году — приставучая песня «Ты где-то там».

Следом пошли разрывные хиты — «Рига-Москва» и «Метелица» (2000), «Таю» (2001), «Часики» (2003), «Нежность моя» (2006). И, конечно, очень много экранного времени певица заняла со Стасом Пьехой, когда пела «Ты грустишь» (2006).

Валерия продолжает регулярно выпускать новые песни и клипы, правда, они уже не такие вирусные, как прошлые. Даже переделка легендарных «Часиков» с Егором Кридом была не такой успешной, по сравнению с такими же попытками Киркорова.

В 2015-м певица исполнила совместную песню со своей дочерью Анной Шульгиной, а в следующем году — откровенное видео на песню «Тело хочет любви». В 2019-м Валерия выпустила целых четыре сингла, самый свежий из которых вышел совсем недавно: это работа с казахстанской исполнительницей НаZима.

7. Олег Газманов (68 лет)


Начав свою карьеру с различных рок-групп, стал известен в качестве сольного артиста — пожалуй, самого «прыгающего» сольного артиста. Но это объясняется наличием звания мастера спорта по спортивной гимнастике. Родители певца, между прочим, уроженцы Беларуси (не все ж только у Скарлетт Йохансон наши корни искать).

Газманов — просто хит-машина советской и российской эстрады «для мужиков». Стоит вспомнить только «Офицеры» (1994), «Есаул» (1991) и «Ямайка» (1991). И, конечно, «Морячка» (1994) — гимн во славу феминитивов (на самом деле нет) еще до того, как о них вообще начал вставать вопрос.

Как и все вышеназванные артисты, Газманов не остановился и продолжил выпускать хиты в новом тысячелетии. Чего стоят только «Мои ясные дни» (2003) и «Сделан в СССР» (2005). Если вы уверены, что творчество певца несовременное, попробуйте пройти наш тест и отличить лирику Газманова от песен другого Олега — ЛСП. Это будет непросто!

8. «Любэ»: Николай Расторгуев (62 года)


Завершаем топ еще одним традиционно «мужским» коллективом — «Любэ». Вернее, его бессменным лидером Николаем Расторгуевым. Благодаря этому человеку стены ваших домов 1 января сотрясаются от подпевания строчкам «Давай за жизнь, давай, брат, до конца, давай за тех, кто с нами был тогда». Самое забавное, что при этом артист никогда не служил в армии — не прошел медкомиссию.

Только до начала нового миллениума группа выпустила «Атас» (1989), «Конь» (1994), «Комбат» (1996), «Ребята с нашего двора» (1997) — и, если не быть подготовленным к мощным выкрикам Расторгуева, лучше эти песни не включать.

В 2000-х группа выпускала не менее мощные песни: чего стоят только «Давай за…» (2002), «Березы» (2002) и «От Волги до Енисея» (2005). Ближе к 2010-м группа немного успокоилась, выпустив всего один альбом за десятилетие. Зато в 2015-м в Люберцах установили памятник творчеству группы — Расторгуева увековечили в металле при жизни.

Знаете кого-то еще? Пишите в комментариях, кого мы забыли
 
Теги: Минск
 
 
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