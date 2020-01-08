Спецслужбы Канады назвали возможную версию крушения украинского самолета

По словам источника, имеются свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей разбившегося воздушного судна. Западные разведслужбы считают, что причиной крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могла стать техническая неисправность, передает РИА «Новости».





Накануне в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в авиакатастрофе погибли 176 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.





По словам очевидцев, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе.





В США крушение самолета в Иране назвали странным.





По мнению пилота, командира Boeing-737 Дениса Оканя, к падению самолета могло привести «внешнее воздействие».





В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. При этом Иран отказался передавать черные ящики разбившегося самолета.