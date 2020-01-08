5 болезней, которые вы путаете с высоким давлением

Источник материала: Tut.by

Если вам кажется, что у вас «давление», не спешите его снижать, пишет « Здоровье Mail.Ru ». Разбираемся, какие симптомы у повышенного и пониженного давления — и с чем их можно перепутать.



Фото: unsplash.com

Когда бежать за тонометром

Определить, нормальное ли у вас артериальное давление, не так-то просто. Комфортное, или «рабочее», давление у каждого свое. Одни чувствуют себя отлично при стандартных 120/80. У других нормой будет 100/60 — и для них 120/80 будет уже повышенным. В общем же случае считается, что человек страдает от высокого давления, если оно « перешагнуло » отметку в 130/80. А цифры в 180/120 и выше — это уже повод немедленно обращаться за медицинской помощью.

Повышение давления часто протекает без симптомов или с очень смазанными симптомами. Именно поэтому гипертонию часто называют «тихим убийцей». До половины людей, которые ходят с высоким давлением, просто этого не замечают. Те, у кого все же есть какие-то проявления гипертонии, могут испытывать головные боли, слабость и головокружение, боль в груди, проблемы с дыханием, слышать «стук сердца» в ушах.

Пониженное давление тоже часто не дает никаких симптомов. В целом гипотония менее опасна, чем гипертония — если никакие проявления низкого давления не беспокоят, то такое состояние можно считать нормой. Однако иногда понижение давления провоцирует головокружение, слабость, тошноту, у человека бледнеет кожа, мерзнут руки и ноги.

Как вы могли заметить, некоторые признаки повышенного и пониженного давления совпадают, поэтому определить нарушение давления «на глаз» практически невозможно. И лучший способ понять, есть ли у вас проявления гипертонии или гипотонии, — просто измерить давление тонометром.

Однако и тут есть свои подводные камни. Во-первых, нужно измерять свое давление в течение определенного периода (в том числе тогда, когда вы чувствуете себя хорошо), чтобы вычислить свою «рабочую» норму. Во-вторых, желательно сделать несколько измерений и взять средний показатель. Артериальное давление очень чувствительно к разным изменениям во внутренней и внешней среде, поэтому цифры на тонометре могут колебаться — например, если вы нервничаете, резко поменяли положение, выпили горячий чай перед замером и так далее.

Когда это не давление

Допустим, вы уже выяснили, что склонны к гипертонии или гипотонии. И вот в очередной раз у вас симптомы, которые бывают при проблемах с давлением, а тонометра под рукой нет. Или, предположим, вам удалось измерить давление, но оно выглядит нормальным. Какие причины плохого самочувствия нужно исключить, прежде чем бежать пить кофе или антигипертензивные средства?

Головная боль напряжения

После долгого дня за компьютером у вас «стянуло» затылок, разболелась голова, и вы подумали, что причиной тому — давление? Не факт — возможно, это просто головная боль напряжения. Такая боль возникает от перенапряжения мышц шеи и плеч, в основном если вы долго сидите в неудобной позе. Боль двусторонняя, не пульсирует, и в принципе эта боль вполне терпима. Часто даже достаточно размяться и сменить положение тела. Если вы вышли на свежий воздух, прогулялись, сделали гимнастику и легкий массаж шеи и плеч, после чего боль прошла — скорее всего, она была связана не с давлением, а с излишним напряжением мышц.

Сниженный уровень глюкозы

Симптомы, похожие на признаки повышенного или пониженного давления, могут возникать при гипогликемии — проще говоря, снижении уровня сахара в крови. Обычно считается, что концентрация глюкозы в крови может резко упасть только у людей, которые страдают сахарным диабетом, но это не так . У здорового человека низкий уровень глюкозы может говорить о том, что с предыдущего приема пищи прошло слишком много времени. Также падение сахара могут спровоцировать алкоголь или некоторые медикаменты.

Гипогликемия проявляется слабостью и головокружением, трудностями с концентрацией, головной болью, ознобом или повышенной потливостью. Похоже на «давление»? Еще как! При гипогликемии есть один характерный симптом — сильный, возможно, невыносимый голод. К тому же, у человека с пониженным уровнем глюкозы в крови резко портится настроение. Так что попробуйте вместо обычной чашки кофе или зеленого чая, которыми вы пытаетесь поднять «давление», съесть шоколадку или бутерброд. Или хотя бы добавить в ваш напиток пару ложек сахара.

Однако, если гипогликемия возникает у вас слишком часто, стоит все-таки сдать анализ крови на сахар, чтобы исключить диабет. А лучше еще и проверить уровень гликированного гемоглобина — этот показатель отражает среднюю концентрацию сахара в крови за последние несколько месяцев и поможет «поймать» преддиабетическое состояние.

Тревожное расстройство

Неприятное состояние, похожее на «давление», может возникать при тревожных расстройствах — особенно при генерализованной тревожности и панических атаках. Общие симптомы всех тревожных расстройств включают головокружение, учащенное сердцебиение, тошноту. Человек ощущает одышку и трудности с дыханием, у него немеют, потеют или мерзнут конечности. При панических атаках также может возникнуть боль в груди, серьезная слабость на грани обморока и чувство, будто сердце стучит в висках и сейчас остановится.

Повышенная тревога связана с тем, что организм слишком сильно реагирует на стресс, выбрасывая в кровь избыточное количество адреналина. Он, в свою очередь, может вызывать и ускоренное сердцебиение, и повышение давления. Однако проблемы в данном случае не с сердцем и с давлением, а с нервной системой. В случае тревожного расстройства симптомы нужно снимать не препаратами от давления, а успокоительными: когда удастся взять под контроль стрессовую реакцию, высокое давление и другие симптомы пройдут сами собой.

Инфекции

Некоторые инфекционные заболевания протекают практически без симптомов, и их проявления можно легко списать на плохое самочувствие, связанное с давлением. Например, при заражении вирусом простого герпеса, цитомегаловирусом или вирусом Эпштейна-Барр может возникнуть слабость, озноб (из-за слегка повышенной температуры), боль в голове и мышцах.

Если это правда был вирус простого герпеса, то через день-другой вы обнаружите высыпания на губах (или на половых органах, в случае генитального герпеса). При других инфекциях никаких внешних симптомов может не быть вовсе, поэтому причина вялого состояния будет долгое время оставаться загадкой.

Так что тем, кого долго мучают симптомы «давления», но пустырник и кофе не помогают, стоит сдать анализы на скрытые инфекции.

Гипотиреоз

Проявления гипотиреоза — снижения функции щитовидной железы — во многом схожи с симптомами гипер- и гипотонии. И в основном речь идет о вялом самочувствии и постоянной слабости. Также у людей с гипотиреозом, как и у тех, кто страдает от пониженного давления, бледнеет кожа, мерзнут руки и ноги.

Но у тех, чья щитовидная железа плохо работает, есть и дополнительные симптомы. Например, они набирают лишний вес и никак не могут его сбросить. Их кожа сохнет, они теряют волосы. Многие сталкиваются с запорами, у женщин нарушается менструальный цикл, и месячные становятся более болезненными. Также у больных гипотиреозом может появиться сильная раздражительность, развиться депрессия. Если вялость и слабость присутствуют у вас долгое время, возможно, дело не в давлении, а в уровне гормонов. Стоит сдать анализы, с помощью которых оценивают функцию щитовидной железы, и при необходимости начать гормональную терапию.