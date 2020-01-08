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Наказали за готовность защищать Родину
Источник материала: Партизан
Накануне в Пинске начались судебные процессы над участниками акцит против интеграции Беларуси и России.
Первым рассматривалось дело Николая Михалевича, пишет
Своё участие в акции он подтверждает, мотивацию свою объясняет тем, что, по его мнению, интеграция с Россией приведёт к потере независимости Беларуси.
8 января суд принял решение оштрафовать патриота на 10 базовых величин.
20 декабря 2019 года вечером группа неравнодушных пинчан протестовала против интеграции Беларуси и России у памятника «Полешуку» на улице Ленина.
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Накануне в Пинске начались судебные процессы над участниками акцит против интеграции Беларуси и России.
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