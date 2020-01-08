Наказали за готовность защищать Родину

media-polesye.by Первым рассматривалось дело Николая Михалевича, пишет





Своё участие в акции он подтверждает, мотивацию свою объясняет тем, что, по его мнению, интеграция с Россией приведёт к потере независимости Беларуси.









8 января суд принял решение оштрафовать патриота на 10 базовых величин.





20 декабря 2019 года вечером группа неравнодушных пинчан протестовала против интеграции Беларуси и России у памятника «Полешуку» на улице Ленина.