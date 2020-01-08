Компактный кроссовер Skoda Vision In: появились изображения экстерьера

Источник материала: Tut.by

Тизер интерьера кроссовера Vision In чешская компания обнародовала еще в декабре, а теперь Skoda поделилась парой дизайнерских эскизов, по которым можно составить представление о внешности будущей машины.





Напомним, что перспективный кроссовер длиной 4,26 м нацелен на индийский рынок, а в его основу ляжет упрощенный вариант модульной платформы MQB-A0. На ней же в будущем разработают и другие модели Skoda и Volkswagen для Индии. В концептуальном виде новый кроссовер Skoda будет представлен в феврале на автосалоне в Нью-Дели, где компания также даст более исчерпывающую информацию, включая технические характеристики.





Судя по иллюстрациям, внешность Vision In с «двухэтажной» передней светотехникой, крупной надписью Skoda вместо фирменной эмблемы на пятой двери и множеством острых граней будет выполнена в стиле кроссовера Kamiq для европейского рынка.

В интерьере концепта — новая для Skoda архитектура с купированной центральной консолью, широкоформатным экраном мультимедиасистемы, цифровыми приборами и миниатюрным селектором трансмиссии. Серийный вариант Vision In должен появиться в конце этого года.