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"Оскар" снова пройдет без ведущего

09.01.2020 10:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Церемония вручения кинопремии "Оскар" уже во второй раз подряд состоится без ведущего, сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии киноискусств.



"Будут звезды, представления и сюрпризы, но не будет ведущего", – цитирует сообщение sputnik.by

Напомним, что впервые за 30 лет премию "Оскар" вручали в нетрадиционном формате в прошлом году, организаторы уверены, что это пошло на пользу, поскольку церемония стала не такой затянутой и более интересной, поэтому в нынешнем решили тоже обойтись без конферансье.

Церемония пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинантов на "Оскар" назовут 13 января.

По мнению аналитиков Gold Derby, главным претендентом на статуэтку в грядущем году является картина Мартина Скорсезе "Ирландец" (ее премьера состоялась накануне на Netflix). 


Второй в рейтинге оказалась лента Квентина Тарантино "Однажды в ... Голливуде", а замкнул тройку лидеров фильм Ноа Баумбаха "Брачная история".
 
 
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Церемония вручения кинопремии "Оскар" уже во второй раз подряд состоится без ведущего, сообщается в Twitter-аккаунте Американской академии киноискусств.
 
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