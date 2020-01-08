Досрочной сессии не будет! Депутаты рассмотрят соглашение об упрощении визового режима не раньше апреля









Об этом сегодня заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.





belta.by "Парламентарии Беларуси заявляют о своей готовности ратифицировать данное соглашение в приоритетном порядке на ближайшей весенней сессии парламента. Мы также призываем наших коллег в Европейском парламенте придать этому процессу с их стороны необратимый характер", - цитирует Савиных





Напомним, накануне Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение визового сбора до 35 евро





Чтобы вступить с силу, документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. И начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации.









Таким образом, визовое соглашение вступит в силу не раньше июня 2020 года, а до этого со 2 февраля белорусам придется платить за шенген как минимум 80 евро (при оформлении в клнсульстве одной из стран ЕС, а не в визовом центре)