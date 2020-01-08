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Досрочной сессии не будет! Депутаты рассмотрят соглашение об упрощении визового режима не раньше апреля

09.01.2020 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии, которая начнется 2 апреля.



Об этом сегодня заявил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.

"Парламентарии Беларуси заявляют о своей готовности ратифицировать данное соглашение в приоритетном порядке на ближайшей весенней сессии парламента. Мы также призываем наших коллег в Европейском парламенте придать этому процессу с их стороны необратимый характер", - цитирует Савиных belta.by

Напомним, накануне Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении выдачи виз. Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение визового сбора до 35 евро

Чтобы вступить с силу, документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. И начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. 


Таким образом, визовое соглашение вступит в силу не раньше июня 2020 года, а до этого со 2 февраля белорусам придется платить за шенген как минимум 80 евро (при оформлении в клнсульстве одной из стран ЕС, а не в визовом центре)
 
 
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Белорусские парламентарии планируют ратифицировать соглашение об упрощении визового режима с ЕС на весенней сессии, которая начнется 2 апреля.
 
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