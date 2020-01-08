Бывший руководитель из Ганцевичей стал классным мастером-резчиком

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Свирид – человек известный и уважаемый не только на Ганцевщине, но и далеко за ее пределами. В свое время он возглавлял район, избирался депутатом Верховного Совета ХІІІ созыва и Палаты представителей Национального собрания трех созывов. Уйдя на заслуженный отдых в 2008 году, Александр Владимирович, являющийся по своей натуре человеком деятельным и творческим, продолжил активно участвовать в общественной и культурной жизни района.





Уже более десяти лет он является старостой Ганцевичского народного хора ветеранов, с которым успел выступить на многих концертных площадках. А еще Александр Свирид – классный мастер-резчик по дереву, выставки работ которого с успехом проходят во многих городах Беларуси.





Глядя на деревянные ажурные подсвечники, вазы, журнальные столики и другие изящные предметы, сделанные умелыми руками ганцевичского мастера, начинаешь невольно испытывать восхищение перед его творческими способностями. Кажется, что резьбой по дереву он занимается всю свою жизнь – а иначе как еще объяснить до мелочей точную обработку и качественное исполнение каждой детали в любой изготовленной им вещи. А между тем автор этих уникальных работ декоративно-прикладного искусства резьбой по дереву всерьез начал заниматься лишь десять лет назад. Правда, как признается сам Александр Свирид, впервые лобзик в руки он взял, будучи десятиклассником – в далеком 1963 году. И сразу же почувствовал интерес к работе с деревом. Однако это занятие его по-настоящему увлекло лишь почти через полвека – когда он был уже в зрелом возрасте.

– В 2009 году в Ганцевичах мы построили собственный дом, – вспоминает Александр Владимирович. – И я прикидывал, каким материалом отделать потолки. С супругой Нилой Казимировной вначале прошлись по строительным магазинам и посмотрели на модные тогда пенопластовые плитки, имитирующие гипсовую лепнину. Нас они ничуть не впечатлили, поэтому решили обить потолки деревянной «вагонкой». Получилось красиво. Затем задумался, чем украсить окна. Вспомнил, какие у нас в деревне у людей на домах были красивые деревянные наличники, и решил сделать такие же у себя. Сел, сам придумал и изготовил трафареты, а затем и вырезал по ним наличники. С этого, можно сказать, и началось мое увлечение резьбой.









Войдя, что называется, во вкус, Александр Свирид буквально украсил весь дом внутри и снаружи деревом. При этом всё в доме – от ажурных наличников до дверей и лестниц – сделано собственными руками хозяина. А когда с обустройством жилища было закончено, мастер начал наполнять его различными необходимыми в быту предметами: журнальными и обеденными столами, вазами, подсвечниками и прочими вещицами. Конечно же, сделаны они все были из самого любимого им материала – дерева.

– На мой взгляд, дерево – это один из самых красивых и экологически чистых материалов, – подчеркивает Александр Владимирович. – Я работаю с разными породами. Если делаю какие-то ажурные предметы, тот предпочитаю березовую фанеру. А если столы – то исключительно ясень. Да, ясень непростая в работе порода, но зато какая у него красивая текстура! И как он крепок и надежен в использовании! А что еще нужно от стола?

С не меньшим увлечением рассказывает мастер и о своих вазах, подсвечниках и других небольших предметах интерьера. Взяв их в руки, начинаешь непроизвольно сомневаться: не сплетены ли они из тонких ниток? Настолько ювелирно точно и изящно эти вещи вырезаны из дерева и настолько воздушными и невесомыми кажутся. На вопрос: «В какой технике вы работаете?», автор смущенно отвечает, что названия не знает. Все идеи и узоры рождаются прямо у него в голове, и он сразу же переносит их на бумагу, а потом – на дерево. Компьютером и интернетом для поиска идей и изучения различных техник резьбы по дереву Александр Свирид не пользуется, как, впрочем, и какой-то специальной литературой. Объясняет это тем, что декоративно-прикладным искусством занимается для души, а не для какого-то признания или тем более – заработка. Поэтому ему нравится посидеть, поразмышлять над своими задумками, а после не спеша воплощать их в жизнь.

– Резьба по дереву требует кропотливости, усидчивости и сосредоточенности, – отмечает мастер. – За один взмах лобзиком ты прорезаешь 1 миллиметр фанеры. И вот представьте, сколько таких взмахов надо сделать, чтобы вырезать даже маленькую вазу. Бывает, чтобы изготовить один предмет у меня уходи несколько месяцев. Кого-то такое занятие может и раздражать, а меня, наоборот, – успокаивает и помогает отвлечься.

За прошедшие годы Александр Свирид, как он шутит, «намахал» лобзиком из дерева больше десяти ажурных столиков и под сотню различных ажурных вещиц, многие из которых подарил своим друзьям и знакомым. Знакома с его творчеством и широкая публика. Работы Александра Владимировича не раз выставлялись с работами клуба мастеров народного творчества «Багач», действующего при Ганцевичском районном Доме ремесел. А также у него было уже около 20 персональных выставок. В том числе и в таких престижных местах, как литературно-мемориальный музей Якуба Коласа, Национальный банк, Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, Несвижский замок и других местах. Его работы были отмечены и различными наградами на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, на областных и республиканских выставках декоративно-прикладного искусства и народного творчества ветеранских коллективов. И сейчас, в преддверии Нового года выставка работ Александра Свирида проходит в одной из школ соседнего с Ганцевщиной Клецкого района Минщины.