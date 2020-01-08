ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бывший руководитель из Ганцевичей стал классным мастером-резчиком

09.01.2020 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Свирид – человек известный и уважаемый не только на Ганцевщине, но и далеко за ее пределами. В свое время он возглавлял район, избирался депутатом Верховного Совета ХІІІ созыва и Палаты представителей Национального собрания трех созывов. Уйдя на заслуженный отдых в 2008 году, Александр Владимирович, являющийся по своей натуре человеком деятельным и творческим, продолжил активно участвовать в общественной и культурной жизни района.

Бывший руководитель из Ганцевичей стал классным мастером-резчиком

Уже более десяти лет он является старостой Ганцевичского народного хора ветеранов, с которым успел выступить на многих концертных площадках. А еще Александр Свирид – классный мастер-резчик по дереву, выставки работ которого с успехом проходят во многих городах Беларуси.

Бывший руководитель из Ганцевичей стал классным мастером-резчиком

Глядя на деревянные ажурные подсвечники, вазы, журнальные столики и другие изящные предметы, сделанные умелыми руками ганцевичского мастера, начинаешь невольно испытывать восхищение перед его творческими способностями. Кажется, что резьбой по дереву он занимается всю свою жизнь – а иначе как еще объяснить до мелочей точную обработку и качественное исполнение каждой детали в любой изготовленной им вещи. А между тем автор этих уникальных работ декоративно-прикладного искусства резьбой по дереву всерьез начал заниматься лишь десять лет назад. Правда, как признается сам Александр Свирид, впервые лобзик в руки он взял, будучи десятиклассником – в далеком 1963 году. И сразу же почувствовал интерес к работе с деревом. Однако это занятие его по-настоящему увлекло лишь почти через полвека – когда он был уже в зрелом возрасте.

– В 2009 году в Ганцевичах мы построили собственный дом, – вспоминает Александр Владимирович. – И я прикидывал, каким материалом отделать потолки. С супругой Нилой Казимировной вначале прошлись по строительным магазинам и посмотрели на модные тогда пенопластовые плитки, имитирующие гипсовую лепнину. Нас они ничуть не впечатлили, поэтому решили обить потолки деревянной «вагонкой». Получилось красиво. Затем задумался, чем украсить окна. Вспомнил, какие у нас в деревне у людей на домах были красивые деревянные наличники, и решил сделать такие же у себя. Сел, сам придумал и изготовил трафареты, а затем и вырезал по ним наличники. С этого, можно сказать, и началось мое увлечение резьбой.

Бывший руководитель из Ганцевичей стал классным мастером-резчиком

Бывший руководитель из Ганцевичей стал классным мастером-резчиком

Войдя, что называется, во вкус, Александр Свирид буквально украсил весь дом внутри и снаружи деревом. При этом всё в доме – от ажурных наличников до дверей и лестниц – сделано собственными руками хозяина. А когда с обустройством жилища было закончено, мастер начал наполнять его различными необходимыми в быту предметами: журнальными и обеденными столами, вазами, подсвечниками и прочими вещицами. Конечно же, сделаны они все были из самого любимого им материала – дерева.

– На мой взгляд, дерево – это один из самых красивых и экологически чистых материалов, – подчеркивает Александр Владимирович. – Я работаю с разными породами. Если делаю какие-то ажурные предметы, тот предпочитаю березовую фанеру. А если столы – то исключительно ясень. Да, ясень непростая в работе порода, но зато какая у него красивая текстура! И как он крепок и надежен в использовании! А что еще нужно от стола?

С не меньшим увлечением рассказывает мастер и о своих вазах, подсвечниках и других небольших предметах интерьера. Взяв их в руки, начинаешь непроизвольно сомневаться: не сплетены ли они из тонких ниток? Настолько ювелирно точно и изящно эти вещи вырезаны из дерева и настолько воздушными и невесомыми кажутся. На вопрос: «В какой технике вы работаете?», автор смущенно отвечает, что названия не знает. Все идеи и узоры рождаются прямо у него в голове, и он сразу же переносит их на бумагу, а потом – на дерево. Компьютером и интернетом для поиска идей и изучения различных техник резьбы по дереву Александр Свирид не пользуется, как, впрочем, и какой-то специальной литературой. Объясняет это тем, что декоративно-прикладным искусством занимается для души, а не для какого-то признания или тем более – заработка. Поэтому ему нравится посидеть, поразмышлять над своими задумками, а после не спеша воплощать их в жизнь.

Бывший руководитель из Ганцевичей стал классным мастером-резчиком

– Резьба по дереву требует кропотливости, усидчивости и сосредоточенности, – отмечает мастер. – За один взмах лобзиком ты прорезаешь 1 миллиметр фанеры. И вот представьте, сколько таких взмахов надо сделать, чтобы вырезать даже маленькую вазу. Бывает, чтобы изготовить один предмет у меня уходи несколько месяцев. Кого-то такое занятие может и раздражать, а меня, наоборот, – успокаивает и помогает отвлечься.

За прошедшие годы Александр Свирид, как он шутит, «намахал» лобзиком из дерева больше десяти ажурных столиков и под сотню различных ажурных вещиц, многие из которых подарил своим друзьям и знакомым. Знакома с его творчеством и широкая публика. Работы Александра Владимировича не раз выставлялись с работами клуба мастеров народного творчества «Багач», действующего при Ганцевичском районном Доме ремесел. А также у него было уже около 20 персональных выставок. В том числе и в таких престижных местах, как литературно-мемориальный музей Якуба Коласа, Национальный банк, Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь, Несвижский замок и других местах. Его работы были отмечены и различными наградами на V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, на областных и республиканских выставках декоративно-прикладного искусства и народного творчества ветеранских коллективов. И сейчас, в преддверии Нового года выставка работ Александра Свирида проходит в одной из школ соседнего с Ганцевщиной Клецкого района Минщины.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Александр Свирид – человек известный и уважаемый не только на Ганцевщине, но и далеко за ее пределами. В свое время он возглавлял район, избирался депутатом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing 737
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
09.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика