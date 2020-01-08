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Стало известно, когда российская армия начнет вооружаться пистолетами «Удав»
Источник материала: Tut.by
Партия из 50 новейших пистолетных комплексов «Удав» будет передана Министерству обороны от предприятия-изготовителя в этом году. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении военного ведомства,
«В 2020 году партия 9-мм пистолетов «Удав» поступит в подразделения Министерства обороны РФ. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса [ЦНИИТочмаш госкорпорации «Ростех»] передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов», — говорится в сообщении.
Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» также
В сентябре 2019 года в «Ростехе» сообщили, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию. Длина «Удава» — 206 мм, высота — 145 мм, ширина — 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном — 980 г. Вместимость магазина «Удава» находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.
Оружие использует мощные российские патроны калибра 9 на 21 мм. Это позволяет «Удаву» пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.
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Со временем именно он заменит устаревший «макаров».
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