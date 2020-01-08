Стало известно, когда российская армия начнет вооружаться пистолетами «Удав»

Источник материала: Tut.by

Партия из 50 новейших пистолетных комплексов «Удав» будет передана Министерству обороны от предприятия-изготовителя в этом году. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении военного ведомства, пишет ТАСС.



Фото: zonwar.ru

«В 2020 году партия 9-мм пистолетов «Удав» поступит в подразделения Министерства обороны РФ. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса [ЦНИИТочмаш госкорпорации «Ростех»] передаст Минобороны России 50 новейших пистолетных комплексов», — говорится в сообщении.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» также сообщал , что Минобороны России в 2020 году примет на вооружение новейший пистолет «Удав». При этом он не уточнял количество комплексов, которые поступят в российскую армию в этом году.

В сентябре 2019 года в «Ростехе» сообщили, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию. Длина «Удава» — 206 мм, высота — 145 мм, ширина — 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном — 980 г. Вместимость магазина «Удава» находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.

Оружие использует мощные российские патроны калибра 9 на 21 мм. Это позволяет «Удаву» пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.