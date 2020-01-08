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Как Александр Лукашенко забрасывал на Рождественском турнире
Источник материала: Tut.by
7 января в Минске завершился XVI Рождественский турнир на приз Президента Беларуси. В финале соревнований наша команда
Лучшим бомбардиром сборной Беларуси с 10 (6+4) очками в четырех матчах стал Александр Лукашенко. Он отметился хет-триком в стартовой игре с командой IIHF (11:3), забросил на групповом этапе американцам (9:3), а также дважды поразил ворота ОАЭ в полуфинале (9:5).
Три шайбы Лукашенко забросил с передач тренера минского «Динамо» Михаила Грабовского, два раза ассистентом выступил Ярослав Чуприс, один – Андрей Башко. Hockey.by
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Три кистевых, уантаймер, мощный щелчок с ползоны и один радиоуправляемый бросок.
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