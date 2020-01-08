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Окончательно и бесповоротно! Шкурин все-таки перешел в ЦСКА
Источник материала: Партизан
Белорусский нападающий Илья Шкурин перешел в ЦСКА,
Футболист подписал с армейцами 4,5-летний контракт.
В минувшем сезоне 20-летний форвард провел в «Энергетике-БГУ», где в 26 матчах чемпионата забил 19 мячей.
Ранее сообщалось, что футболист стал игроком брестского «Динамо».
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Белорусский нападающий Илья Шкурин перешел в ЦСКА, сообщает пресс-служба команды.
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