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Спасатели достали из карьера на Витебщине утонувший БелАЗ
Источник материала: Tut.by
Сотрудники МЧС вместе с владельцами карьера «Гралево» (возле Витебска) достали утонувший там несколько дней назад БелАЗ. Видео
Напомним, самосвал БелАЗ-7540А (весом 21 тонна) ушел под воду днем 4 января во время разгрузки. Это случилось, когда под задними колесами обрушились залежи скальных пород. К счастью, никто не пострадал.
Чтобы поднять машину со дна, понадобился многотонный кран, шагающий экскаватор и водолазы ОСВОДа. А также команда спасателей.
«Дальнейшая судьба автосамосвала БелАЗ будет решаться специально созданной комиссией предприятия», — рассказали в МЧС.
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Теперь специальная комиссия будет решать, что дальше делать с машиной.
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