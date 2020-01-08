Спасатели достали из карьера на Витебщине утонувший БелАЗ

Источник материала: Tut.by

Сотрудники МЧС вместе с владельцами карьера «Гралево» (возле Витебска) достали утонувший там несколько дней назад БелАЗ. Видео опубликовала пресс-служба МЧС.





Напомним, самосвал БелАЗ-7540А (весом 21 тонна) ушел под воду днем 4 января во время разгрузки. Это случилось, когда под задними колесами обрушились залежи скальных пород. К счастью, никто не пострадал.

Чтобы поднять машину со дна, понадобился многотонный кран, шагающий экскаватор и водолазы ОСВОДа. А также команда спасателей.









«Дальнейшая судьба автосамосвала БелАЗ будет решаться специально созданной комиссией предприятия», — рассказали в МЧС.