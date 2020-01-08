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«Мир добрыми людьми полон». В Заводском районе подарили новую мебель детскому дому семейного типа
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках благотворительной акции «Наши дети» особое внимание уделяют детям-сиротам и их новым родителям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для одного из детских домов семейного типа на Голодеда руководство Заводского района сделало подарок. При спонсорской поддержке большой семье Алексиенко вручили новую мебель и сделали современный ремонт в одной из комнат.
Елена Цыпылова, начальник управления по образованию администрации Заводского района:
Наталья Алексиенко, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Анна Романенко:
Всего в Заводском районе в трех домах семейного типа воспитываются около 20 детей. Без внимания и заботы во время марафона тепла и добра не остался никто.
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Новости Беларуси. В рамках благотворительной акции «Наши дети» особое внимание уделяют детям-сиротам и их новым родителям, сообщили в программе «Столичные...
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