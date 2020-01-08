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Для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка

09.01.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В списке документов, необходимых для успешного прохождения технического осмотра автомобиля и получения разрешения на его допуск к участию в дорожном движении, произошло заметное изменение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из него исключена медицинская справка. Пока это касается только физических лиц. В отношении компаний и предприятий процедура изменится в ближайшее время, после приведения в соответствие некоторых законодательных актов.

Больше новостей экономики за 9 января здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В списке документов, необходимых для успешного прохождения технического осмотра автомобиля и получения разрешения на его допуск к участию в...
 
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