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Новости экономики за 09.01.2020

09.01.2020 18:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В каком виде белорусы предпочитают продавать и покупать иностранную валюту? Как изменились тарифы на просмотр кредитной истории? Сколько продали шампанского на новогодние праздники? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для прохождения техосмотра больше не нужна водительская медсправка

Новости экономики за 09.01.2020

БЕЛОРУСЫ В 2019 ГОДУ ПРОДАЛИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НА 597,7 МЛН ДОЛЛАРОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КУПИЛИ

Иностранная валюта продолжает терять популярность у белорусов. По итогам минувшего года продажа превысила покупку почти на 600 миллионов долларов. Всего граждане продали 9 миллиардов 763 миллиона долларов, в то же время купили только 9 миллиардов 166 миллионов. Интересно, что сдавали чаще наличную валюту, а приобретали больше в безналичном виде – здесь разница составила 820 миллионов долларов в эквиваленте.

В Беларуси изменились тарифы на просмотр кредитной истории

Новости экономики за 09.01.2020

«БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В МИНУВШЕМ ГОДУ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО

Отечественная деревообработка набирает неплохие темпы роста. «Беллесбумпром» отчитался об увеличении производства почти на 14 % только за 11 месяцев 2019 года. Всего с января по ноябрь произведено продукции почти на 1,5 миллиарда рублей.

В Минске к праздникам купили более 450 тысяч новогодних подарков

Лучшую динамику показала целлюлозно-бумажная отрасль. Здесь плюс составил 37,5 %. Растет и экспорт. За рубеж поставляется большая часть, до 70 % продукции. География торговли насчитывает 68 стран, но основными рынками являются Россия, Польша и Украина.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В каком виде белорусы предпочитают продавать и покупать иностранную валюту? Как изменились тарифы на просмотр кредитной истории? Сколько...
 
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