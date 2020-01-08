Источник материала: Новости Волковыска

В деревне Черессы Миорского района (Витебской области) сельчанин убил гостя и не заметил этого. Мертвый мужчина несколько дней просидел за праздничным столом.

В среду утром, 8 января 2020-го, в милицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже супруга. Она рассказала о пропаже своего супруга. Мужчина несколько дней отсутствовал дома.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители вышли на односельчанина пропавшего, который недавно вернулся из России. Зайдя к нему в дом, милиционеры обнаружил тело пропавшего, которое находилось в кресле за праздничным столом. До этого в доме на протяжении нескольких дней проходила праздничная гулянка.

Погибшему был 51 год. Как выяснила экспертиза, у мужчины была ссадина на голове от удара, после которого он и умер.

Хозяин дома сознался в преступлении – во время ссоры он схватил полено и ударил им по голове гостя. Но поскольку тот был в капюшоне, мужчина не сразу обратил внимание на то, что перестарался. В итоге он со спокойной душой продолжил застолье.

В отношении подозреваемого 1969 года рождения следователями Миорского РОСК возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего.