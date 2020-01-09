10 января 2020 года ➡ какой сегодня праздник в Беларуси и мире

Источник материала: Новости Волковыска

⭐ 10 января 2020 года православные христиане отмечают Домочадцев день. Сегодня 10-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 356 дней❗

▶ Какие праздники отмечают в Беларуси и мире 10 января

День обучения танцам пингвинов;

День инженера-механика ВМФ;

Национальный день горького шоколада в США;

День спасения орлов в США;

День полиции в Японии (День номера 110);

День вуду в Бенине;

День детей в Таиланде.

▶ Какой праздник 10 января по церковному календарю и можно ли работать

В народном календаре 10 января – день Игнатия, или Домочадцев день. Название «Домочадцев» возникло благодаря тому, что все дела по дому в этот день делались дружно и сообща.

В это время продолжаются Святки, народные гулянья, в разгаре были гадания.

10 января верующие православные чтут память священномученика Никодима (Кононова), святого Никанора, а также 20000 святых мучеников – этих ранних христиан заживо сожгли язычники в церкви после того, как те отказались отречься от веры.

Поста нет.

▶ 10 января: что можно делать, а что нельзя

В этот день было принято собираться всей семьей за столом, вместе выполнять домашние дела. Примерно в это время в старину начинали забивать домашний скот. Заодно мясо все чаще подавали и к столу. Отсюда еще одно название этого дня – Рождественский мясоед.





Самым популярным среди молодежи было гадание на желание. Для того чтобы мечта исполнилось, нужно было на Игнатия выйти за село на холм, забить в землю колышек и завязать на нем ленту. Считалось, что этот ритуал гарантирует осуществление любого желания.

С этого дня начинается пора свадеб, поскольку разрешается кушать мясные блюда, и есть возможность накрыть богатый сытный стол. В старину в это время парни на вечерницах как раз присматривали себе жену.

Свадьба, сыгранная 10 января, сулит счастье молодым.

Если в этот народный праздник заговорить соль и посыпать ею блюда, то год в семье пройдет без ссор.

Что нельзя делать 10 января:

нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем;

нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

▶ Именины сегодня отмечают

День ангела справляют:

Агата;

Александр, Аркадий, Давид, Игнатий, Иосиф, Леонид, Николай, Петр, Яков.

Не забудь поздравить именинников!

▶ Народные приметы и обычаи на 10 января

Есть такие приметы 10 января на погоду:

соль отсырела – к ненастью;

белье плохо сохнет – к урожаю льна;

кошка спит весь день – к потеплению;

обильный снег – потепление;

если не дует ветер, и иней покрыл деревья – год будет удачным и урожайным;

воробьи весело зачирикали под крышей – вскоре наступит потепление.

▶ Интересные и важные события в Беларуси и мире 10 января

49 г. до н. э. – Юлий Цезарь пересек реку Рубикон и начал поход на Рим, что означало неизбежное начало гражданской войны, в которой рухнула Римская республика;

1514 – в Испании напечатано первое в мире издание Библии на нескольких языках;

1863 – в Лондоне запущена первая в мире линия метрополитена (линия 3,6 км состояла из 7 станций);

1920 – основана Лига Наций – международная организация государств;

1942 – компания Ford Motor Company начала производство автомобилей модели Jeep;

1951 – первый пассажирский полет на реактивном самолете;

1954 – катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолета близ острова Эльба. Погибли 35 человек;

1975 – первая передача "Что? Где? Когда?";

2001 – первый выход в свет Wikipedia как части "Нупедии", через 5 дней Wikipedia становится самостоятельным сайтом.

▶ Кто из знаменитостей родился 10 января

В этот день родились такие знаменитости:

597 – митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила, добившийся независимости православной церкви





1883 – Алексей Толстой, советский писатель, автор романов, повестей и рассказов (Репка, Пётр Первый, Аэлита)





1903 – Фламинио Бертони, итальянский автомобильный дизайнер, скульптор, архитектор, создатель Citroën DS





1936 – Роберт Вильсон, американский физик и радиоастроном, лауреат Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие микроволнового реликтового излучения





1945 – Род Стюарт, британский певец и автор песен, входит в рейтинг "100 величайших певцов" по версии журнала Q





1981 – Алан Бадоев, украинский режиссер, клипмейкер, продюсер





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