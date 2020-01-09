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В Козловичском СДК в субботу отметят 40-летие народного ансамбля «Ячаўскія вячоркі»

10.01.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Козловичском СДК в субботу отметят 40-летие народного ансамбля «Ячаўскія вячоркі»

Усіх з-за печкі, з-за пячоркі запрашаем на вячоркі! 11 студзеня ў 14:00 юбілейнае свята ў Казловіцкім сельскім доме культуры справiць народны фальклорны ансамбль «Ячаўскія вячоркі», паведамляе сайт слуцкага раённага цэнтра народнай творчасці.

У праграме:

  • Гісторыя стварэння і відыахроніка: «Із жыцця калектыва»;
  • Народныя абрады: Уваходзіны, Каляды, Вяселле;
  • Узнагароджванне і віншаванне ансамбля;
  • Канцэрт «Гэтай песняй мы зоркі разбудзім».

Уваход свабодны.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Усіх з-за печкі, з-за пячоркі запрашаем на вячоркі! 11 студзеня ў 14:00 юбілейнае свята ў Казловіцкім сельскім доме культуры справiць народны фальклорны ансамбль...
 
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