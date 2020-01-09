|
В Козловичском СДК в субботу отметят 40-летие народного ансамбля «Ячаўскія вячоркі»
10.01.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Усіх з-за печкі, з-за пячоркі запрашаем на вячоркі! 11 студзеня ў 14:00 юбілейнае свята ў Казловіцкім сельскім доме культуры справiць народны фальклорны ансамбль «Ячаўскія вячоркі»,
У праграме:
Уваход свабодны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Усіх з-за печкі, з-за пячоркі запрашаем на вячоркі! 11 студзеня ў 14:00 юбілейнае свята ў Казловіцкім сельскім доме культуры справiць народны фальклорны ансамбль...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)