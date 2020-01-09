Зимы в Беларуси нет и не предвидится

Дождь, мокрый снег и до +6 прогнозируют синоптики в Беларуси в ближайшие выходные.

Об этом сообщается на сайте Белгидрометцентра.

В прогнозе службы на 11 января – сильный мокрый снег, налипание снега, слабый гололед, на дорогах гололедица.

12 января обещают улучшение погоды, местами дождь и мокрый снег. Ночью – туман и гололед, днем порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -6...+1 градуса, максимальная днем – от -1 до +6 градусов

13 января, в понедельник, снова ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром – слабый туман, гололед. Ветер – порывистый, температура ночь от -3 до +3, днем – от 0 до +6 градусов.